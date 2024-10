INSS alerta para novo tipo de golpe contra aposentados

O Instituto Nacional do Seguro Nacional (INSS) alertou os aposentados e pensionistas para um novo tipo de golpe: o da informação de terem sido incluídos em uma suposta lista de pedidos de concessão de benefícios negados pelo INSS.

A tentativa de fraude foi descoberta quando um segurado do Rio de Janeiro foi notificado por oficial de Justiça sobre uma ação judicial em seu nome. O processo visava reverter um suposto “indeferimento” do pedido de concessão de benefício. A alegação na ação era de que o pedido de benefício do segurado foi negado pelo INSS e de que haveria uma suposta lista que relacionava solicitações não liberadas pelo instituto.

O coordenador de Gestão de Benefícios da Superintendência Regional do INSS no Rio de Janeiro, Flávio Souza, explica que o INSS recebeu uma notificação judicial para que houvesse manifestação do órgão no processo que corre na Justiça a respeito da suposta lista de indeferimentos de benefícios. Segundo Souza, o juiz queria saber oficialmente sobre a listagem informada no processo.

No entanto, o instituto respondeu que desconhece a existência de relação de benefícios indeferidos. “A situação chamou a atenção pelo fato de o cidadão tomar conhecimento do processo judicial por meio de um oficial de Justiça, e pelo fato da abordagem feita com base na existência de uma suposta relação publicada pelo INSS”, relata Flávio Souza.

O coordenador destaca a importância de os segurados sempre terem o cuidado de proteger os dados para evitar cair em golpes. Ele pontua que o INSS não passa informações sigilosas para terceiros.

“Somente os segurados ou os procuradores têm acesso aos dados. Por isso, é preciso desconfiar sempre se um desconhecido aparecer oferecendo algum serviço em nome do INSS”, afirma Souza, ressaltando que o segurado pode fazer registro no canal Fala.Br ou pelo telefone 135. A polícia também pode ser acionada.

Flávio Souza ainda afirma que os serviços oferecidos pelo INSS são gratuitos e o cidadão pode acessá-los diretamente no site do instituto ou pelo aplicativo Meu INSS, sem precisar de intermediários.



Outros tipos de golpes

O leque de tentativas de golpe contra aposentados e pensionistas é amplo. O INSS listou alguns. Veja:

Se passar por servidores: ocorre q uando pessoas mal-intencionadas tentam se passar por servidores do INSS e visitam os beneficiários em casa;

Phishing: o s phishers — ou “pescadores de dados” — enviam e-mails ou mensagens falsas aos beneficiários fingindo ser o INSS. A intenção é fazer com que os segurados, dependentes e beneficiários cliquem em links suspeitos para capturar informações pessoais e senhas de acesso aos dados do benefício;

Roubo de identidade: Nessa armadilha, grupos criminosos se passam pelos segurados e cidadãos para requerer benefícios e serviços de maneira fraudulenta;

Apresentação de documentos falsos ou adulterados e inserção de dados falsos: n o requerimento de benefícios e serviços previdenciários são apresentados documentos falsos ou ideologicamente falsos;

Titular ficto: a s quadrilhas forjam documentos de registro civil de certidão de nascimento e identidade (RG e CPF), “criando pessoas físicas” para obtenção do benefício.

