Falta "coragem" para cortar aquilo que é ineficiente, avalia Tebet

A ministra do Planejamento e Orçamento (MPO), Simone Tebet, defendeu uma revisão das despesas do governo e considerou que o Brasil deve se atentar não apenas para a parte social, mas também para a fiscal. Ela também considerou que ainda falta “coragem” por parte do Executivo para cortar o que é considerado ineficiente. A chefe da Pasta participou de um evento em São Paulo, nesta segunda-feira (28/10), promovido pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex).

“Erros e fraudes já foram cortados no ano de 2023 porque vieram como fruto da pandemia. Agora é hora de acabar com políticas públicas insuficientes e ineficientes para que possamos fazer, não superávit, mas os investimentos necessários, inclusive em infraestrutura”, disse a ministra. “É preciso dobrar o investimento no país e, para isso, precisamos de parcerias”, completou.

Para Tebet, no entanto, não basta apenas ter investimento público. É importante, também, garantir segurança jurídica e estabilidade fiscal para competir com outros países emergentes, na visão da ministra.

“Vamos aproveitar a expertise da Apex para fazer aquilo que efetivamente precisamos para o Brasil. Temos uma janela de oportunidade ímpar. Estamos no lugar certo e no momento certo”, acrescentou.

O corte de gastos é um assunto que vem sendo debatido pelo governo nos últimos dias. Nesta segunda-feira (28/10), o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, se reuniu com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, no Palácio do Alvorada, para tratar sobre um pacote que pode ser enviado ao Congresso Nacional nos próximos dias, com medidas para reduzir o tamanho das despesas do Executivo.