Dia Nacional do Livro: confira livros de empreendedores e se inspire

Bill Gates, Warren Buffett e Cristiano Ronaldo, além das fortunas acumuladas ao longo de suas carreiras, compartilham algo que muitas vezes passa despercebido: eles são ávidos leitores. Essa prática comum entre executivos e empreendedores de sucesso reflete uma busca incessante por conhecimento e aprimoramento.

O Correio separou cinco leituras que podem te ajudar a impulsionar o seu negócio. Os livros são de empreendedores e dão dicas consideradas essenciais para moldar suas trajetórias, oferecendo inspirações valiosas sobre liderança, autoconhecimento e superação de desafios.

1- Essencialismo: A disciplinada busca por menos, de Greg McKeown

Flávia Concer, sócia-fundadora da Nova Escola de Vendas, destaca a importância desse livro em um mundo repleto de informações e demandas. Para ela, o autor nos ensina a focar no que é essencial para maximizar nosso desempenho e alcançar resultados efetivos.

2- A coragem de ser imperfeito: Como aceitar a própria vulnerabilidade, vencer a vergonha e ousar ser quem você é, de Brené Brown

Raphael Baptista, CEO da holding H7, ressalta a importância dessa obra para empreendedores que atuam em diversas áreas e enfrentam a insegurança de não serem especialistas em todos os assuntos. “Brown incentiva a não ter medo de errar e reforça a necessidade de agir com coragem. Ao abordar a vulnerabilidade e a vergonha, o livro ajuda a fortalecer a mentalidade empreendedora, lembrando que é essencial "botar a cara" e se lançar em novos desafios, promovendo uma abordagem mais audaciosa e confiante nos negócios”, destaca.

3- Empresas Feitas Para Vencer: Porque Algumas Empresas Alcançam a Excelência, de Jim Collins

Samir Bayde, sócio-fundador do Nutri Sem Fronteiras, considera esta obra uma das melhores sobre empreendedorismo e liderança. Um dos conceitos que mais impactou sua visão foi o da liderança de nível 5, onde o líder não tem ego, é humilde e focado nos interesses do time e da empresa, com uma mentalidade de longo prazo de construção conjunta. “Outra coisa que me marcou muito foi a parte de confrontar os fatos brutais, sem perder a fé. Encarar de frente os desafios do empreendedorismo e da vida, mantendo-se firme e enfrentando os problemas diariamente. Esse livro permeia bastante a nossa cultura e conecta com valores como integridade inabalável e progresso contínuo”, destaca.

4- Iludidos pelo Acaso: A influência da sorte nos mercados e na vida, de Nassim Nicholas Taleb

Amanda Ramalho, sócia-fundadora da AMR Advogados, afirma que este livro mudou sua forma de encarar os negócios. “Taleb nos faz refletir sobre o papel do acaso nas nossas experiências pessoais e profissionais, especialmente no mercado financeiro, onde a sorte pode ser facilmente confundida com habilidade. O livro nos leva a questionar a tendência de encontrar razões onde, muitas vezes, apenas o acaso está em jogo”, reforça.

5- O Lado Difícil das Situações Difíceis: Como construir um negócio quando não existem respostas prontas, de Ben Horowitz

Laís Vilar, CEO e sócia-fundadora da Nutrição Sem Fronteiras, afirma que essa obra foi essencial para ela durante o crescimento da empresa. Horowitz compartilha os desafios e momentos difíceis que enfrentou ao construir seu negócio, o que inspirou ela a perceber que até grandes empresários passam por dificuldades semelhantes e conseguem se reerguer.