Com indefinição sobre corte de gastos, dólar atinge maior valor em três anos

Após permanecer estável no primeiro dia da semana, o dólar voltou a subir forte nesta terça-feira (29/10) e fechou no maior patamar para o câmbio desde o dia 30 de março de 2021, cotado a R$ 5,76. O movimento foi um reflexo de um dia ruim para as principais ações listadas na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa/B3), reforçada pela declaração do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, no fim da tarde, que disse que não há previsão para o anúncio de corte de gastos.

O mercado espera o anúncio de um pacote de medidas que preveem a redução de despesas da União, para equilibrar as contas públicas. Com a expectativa de que pudesse sair logo após o segundo turno das eleições municipais, a Fazenda ainda segue sem definições em relação a quando essas decisões podem sair. Segundo Haddad, ainda devem ter novas conversas com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sobre o assunto.

“Eu tenho várias reuniões com ele (Lula) essa semana. Devo encontrar ele amanhã”, disse o ministro da Fazenda, que revelou que espera uma definição do chefe do Executivo para dar o próximo passo. “Mas a gente está avançando na conversa, estamos falando muito com o Planejamento, também. Estamos fazendo as contas para ele, para a gente fazer uma coisa bem ajustada”, acrescentou.

Leia também: Mercado passa a prever inflação deste ano acima do teto da meta

Surgiu a hipótese de que esse pacote poderia reduzir as despesas do governo em um valor entre R$ 30 bilhões e R$ 50 bilhões. Sobre a cifra prevista, o ministro decidiu não adiantar e acrescentou que não vai revelar o número oficial até o dia do anúncio. “Eu não sei de onde saiu esse número. Nunca divulguei. Eu não divulgo o número porque ele só vem depois da decisão tomada”, disse, ainda, Haddad.

No encerramento do pregão, a moeda norte-americana acumulou alta de quase 1% ao longo do dia. Além do cenário negativo no Brasil, o mercado segue atônito no exterior com a proximidade das eleições nos Estados Unidos, que ocorrem daqui uma semana, no dia 5 de novembro. O Índice DXY, que mede a força do dólar em relação a outras principais divisas internacionais, permaneceu estável ao longo desta terça e encerrou o dia com leve queda de 0,02%.

Diante de um receio maior dos investidores em relação à indefinição no cenário fiscal doméstico, o Ibovespa recuou 0,37%, aos 130.729 pontos. As ações da Vale (VALE3) e da Petrobras (PETR4) registraram quedas de 0,35% e 0,22%, respectivamente. Os papeis do banco Santander (SANB3) lideraram as maiores baixas do dia, ao recuar 5,13%, após ter divulgado o balanço do terceiro trimestre deste ano.