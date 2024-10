Caged aponta criação de 247.818 empregos formais no Brasil em setembro

O Brasil registrou um saldo positivo de 247.818 vagas formais de trabalho em setembro, conforme dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados nesta quarta-feira (30/10) pelo Ministério do Trabalho e Emprego. O resultado, impulsionado por 2.163.929 admissões e 1.916.111 desligamentos, superou a expectativa do mercado, que previa a criação de cerca de 227.600 vagas, de acordo com pesquisa da Reuters.

Esse desempenho de setembro é o melhor desde fevereiro, quando foram criados aproximadamente 306 mil postos de trabalho, segundo dados ajustados para inclusões fora do prazo inicial. Em comparação ao mesmo mês de 2023, quando foram geradas 211.764 vagas, o saldo atual representa um avanço significativo, refletindo a recuperação do mercado de trabalho brasileiro em meio ao cenário econômico desafiador.

A criação de empregos formais tem sido uma tendência de destaque nos últimos meses, impulsionada por setores que seguem em expansão e por uma demanda consistente por trabalhadores em diferentes regiões do país. Especialistas apontam que, apesar do cenário global de incertezas econômicas, o mercado de trabalho brasileiro vem demonstrando uma resiliência que tem surpreendido as previsões, o que pode impactar positivamente o consumo e o crescimento econômico no curto prazo.

Analistas econômicos avaliam que o resultado de setembro pode fortalecer a confiança nas projeções de crescimento econômico para o fim do ano, ao mesmo tempo em que reforça o papel do mercado de trabalho formal na redução do desemprego e na promoção de estabilidade social.

De janeiro a setembro, foram criados 1.981.557 empregos líquidos, um aumento em relação ao mesmo período do ano anterior, que totalizou 1.597.481, segundo dados ajustados do ministério.

Quatro dos cinco grupamentos de atividades econômicas registraram saldos positivos de vagas em setembro. O setor de serviços liderou a abertura de vagas, com 128.354 postos, seguido pela indústria, com 59.827. No lado oposto, em último lugar, ficou o setor de agropecuária, com saldo negativo de 2.004 vagas.

