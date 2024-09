Emater-DF organiza concurso para queijeiros do DF e entorno

A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal realiza neste sábado (28/9) o 1º Concurso Distrital de Queijos Artesanais para fomentar a indústria do queijo natural do DF. O presidente da Emater-DF, Cleison Duval, contou detalhes do evento ao CB.Agro desta sexta-feira (27). O programa é uma parceria do Correio com a TV Brasília.



Segundo o especialista, o DF tem 189 produtores de queijo e apenas 10 queijarias registradas pela Diretoria de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal e Animal (DIPOVA) da Secretaria da Agricultura.

O concurso faz parte do programa de agroindústria do DF e conta com 20 queijarias inscritas de toda a região, mais quatro cidades do entorno. Um total de 66 queijos serão analisados. “O queijo é uma dessas atividades que temos que incentivar”, destacou Duval.

Com o concurso, a Emater-DF pretende levar visibilidade aos pequenos produtores para que se regularizem e, assim, surjam mais queijarias. A iniciativa também busca melhorar a renda e a qualidade de vida dos produtores, bem como gerar mais empregos no setor.

“Eu acredito muito nessa vocação [para o DF], de agroindustrializar os produtos da agricultura. Hoje, por exemplo, tem um grupo grande de produtores que nós estamos incentivando a regularização”, explicou.

Duval contou, ainda, que a Emater-DF acompanhou, em 2023, os queijeiros no Campeonato Mundial de Queijo em São Paulo e que, este ano, levou os produtores para Blumenau, em Santa Catarina, para o Campeonato Brasileiro de Queijo. “Nossos queijos foram campeões”, lembrou.

A Emater-DF também inaugurou este ano a Rota do Queijo, voltada para incentivar a produção e a melhoria da qualidade dos produtos. As propriedades que fazem parte da iniciativa recebem o público em suas produções, fomentando o turismo rural. “Os produtores recebem os visitantes e mostram a produção, mostram os animais, como o queijo é feito em qualquer época do ano”, comentou.

