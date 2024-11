Fundador de multinacional israelense visita Brasil para expansão no país

O fundador da israelense Amai Proteins, empresa designer de novas proteínas do setor alimentício, Ilan Samish, está no Brasil, nesta semana, para uma série de reuniões com autoridades com o objetivo de costurar estratégias e expandir a companhia no país. Em Brasília, ele deve se encontrar com os senadores Carlos Viana (Podemos-MG), presidente do Grupo Parlamentar Israel-Brasil, e Alan Rick (União-AC) para discutir o tema.



Na semana passada, o empresário esteve com o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União). A Amai Proteins anunciou que pretende investir US$ 125 milhões no estado. Com o apoio de sua global adviser Harpia Capital, a Amai Proteins busca explorar oportunidades de parcerias no Brasil e avaliar o mercado local para a futura instalação de uma fábrica no país.

Samish destaca o potencial brasileiro para o setor. "O Brasil é um mercado de grande relevância para nós, tanto pela sua forte indústria alimentícia quanto pelo papel que desempenha na produção e exportação de alimentos. Estamos entusiasmados em explorar as oportunidades de crescimento aqui e em colaborar com parceiros locais para trazer produtos inovadores e de alto valor nutricional para o consumidor brasileiro", disse o fundador da Amai Proteins.

A empresa recentemente conquistou importantes aprovações regulatórias para sua proteína doce Sweelin®, que permite reduzir o açúcar de 40% a 70% sem comprometer o sabor dos alimentos e a saúde do consumidor. O produto já venceu competições, como o Extreme Tech Challenge, e atraiu o interesse de multinacionais alimentícias, que elogiaram o desempenho em testes comerciais.

“Além de fortalecer laços com empresas brasileiras, ter uma fábrica da Amai sediada no Brasil transformará o nosso país em protagonista no fornecimento de soluções que combinem saúde, sustentabilidade e sabor”, afirmou Ric Scheinkman, presidente da Harpia Capital.

