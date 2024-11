Nikolas Ferreira é criticado por atacar programa para alunos de baixa renda

A jovem estudante Joyce Lopes criticou o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) por seus ataques ao programa federal 'Pé de Meia', voltado para estudantes de baixa renda. Em um vídeo publicado nas redes sociais esta semana, Joyce afirmou que o parlamentar mineiro utiliza sua influência para "disseminar desinformação e fake news". Ela também destacou ser uma das beneficiadas pelo auxílio estudantil e ressaltou a importância do programa para milhares de estudantes.

No vídeo, Joyce critica o deputado federal por apoiar um projeto de lei que estende o benefício aos estudantes de instituições de ensino privada. "Ele (Nikolas) fez um vídeo em um fundo totalmente preto, com uma música de suspense, criticando o programa Pé de Meia. Eu sou uma das milhares de jovens que recebem o Pé de Meia, que é uma ajuda do governo pra você estudar, porque eu não sei se ele sabe, mas o nosso Brasil tem uma grande desigualdade social", criticou.

"E como ele quer um projeto de lei que apoia dar o nosso benefício, que é para estudantes de baixa renda, na escola privada, eu vou dizer pra ele o porquê. Se os seus pais, se os seus responsáveis ou você próprio tem condição de pagar uma escola privada, é porque você não precisa largar a escola pra trabalhar. Porque o intuito do Pé de Meia é que os jovens não larguem os estudos pra poder trabalhar", completa.

Joyce também afirma no vídeo que o programa Pé de Meia não foi apoiado por nenhum candidato do PL, sigla do parlamentar mineiro. "Os que abriram a boca sempre foram para criticar, porque eles acham que é desperdício dar dinheiro para os jovens, que é o futuro do Brasil. É desperdício investir na educação", criticou.

A estudante ainda emendou às críticas ao parlamentar mineiro, as polêmicas do governo Bolsonaro (PL), como os gastos milionários com bebidas e alimentos, que revelou que o ex-presidente gastou R$ 15,6 milhões só com leite condensado em 2020, e a compra de 35 mil comprimidos de viagras, medicamento usado, normalmente, para tratamento de disfunção erétil, para as Forças Armadas.

"Não é desperdício comprar leite condensado para o quartel. Não é desperdício comprar (viagra). Não é desperdício enfiar todo o nosso dinheiro público no ** dos empresários", emendou.

"O Nikolas Ferreira não abriu a boca um minuto sequer enquanto o projeto de lei estava rolando, enquanto tudo do Pé de Meia estava sendo feito, para apoiar o programa. E falar que realmente tem que ser investido nos jovens, na educação, ele nunca fez isso. Mas para falar mal, é claro que ele ia abrir a boca. É evidente", disse em seguida.

A estudante também afirmou que, embora o programa possa ter falhas, ele ajuda muitos jovens que dependem desse apoio. Ela ainda desabafou sobre a incerteza que sente quanto à continuidade do auxílio, especialmente em meio a tantas críticas e informações falsas que circulam, e expressou tristeza ao pensar que, se o programa acabar, muitos estudantes terão que voltar à situação difícil de antes.

"Eu passo na pele o que é ser ajudada por esse programa e eu passo na pele também o que é ficar incerta se esse dinheiro vai durar por muito tempo, porque é tanta gente contra, é tanta fake news, é tanta coisinha, que uma hora eu acho que vai acabar. E eu fico triste de verdade, por saber que um monte de gente vai voltar pra realidade que era antes", desabafou.

Joyce finaliza o vídeo afirmando que Nikolas nunca usa influência em prol da população, apenas de seus próprios interesses, de seu partido e de seus apoiadores.

"Porque se é um benefício para o pobre sendo dado através do governo atual, ele não presta. Porque só prestam o benefício para os empresários", finalizou. O vídeo já conta com mais de 1 milhão de visualizações apenas no TikTok.