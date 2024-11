Boletim Focus: mercado eleva projeções para inflação, dólar e PIB em 2024

O câmbio é um dos fatores que podem pressionar a inflação às vésperas da reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) - (crédito: Marcello Casal Jr / Agência Brasil)

Economistas do mercado financeiro voltaram a elevar as projeções para inflação, câmbio e crescimento da economia neste ano. Segundo os dados do Boletim Focus, divulgado nesta segunda-feira (4/11) pelo Banco Central (BC), a expectativa para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) subiu de 4,55% para 4,59%, na quinta semana consecutiva de alta.

A projeção segue acima do teto da meta de inflação definida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) para este ano, que é de 4,50%. Na semana passada foi a primeira vez que o indicador rompeu o patamar.



A previsão para a inflação de 2025 também subiu, passando de 4,00% para 4,03%. A projeção para 2026 foi elevada de 3,60% para 3,61%, enquanto para 2027, a estimativa continua em 3,50%.

Dólar

Um destaque da pesquisa foi a estimativa do dólar no fim deste ano, que passou de R$ 5,45 para R$ 5,50. Na última sexta-feira (1º), a moeda norte-americana atingiu seu segundo maior valor nominal da história, cotada a R$ 5,86. O patamar perde apenas para a marca de R$ 5,90 alcançada em maio de 2020, no auge da pandemia.

O valor foi atingido em meio a desconfiança do mercado quanto à falta de medidas concretas por parte do governo para cortar despesas, e o câmbio é um dos fatores que pode pressionar a inflação às vésperas da reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), que irá decidir nesta semana sobre os juros.

Para 2026, a estimativa para o dólar subiu de R$ 5,33 para R$ 5,40, enquanto a projeção para 2027 também avançou de R$ 5,35 para R$ 5,40.

PIB

A mediana das projeções para o produto interno bruto (PIB) em 2024 também avançou de 3,08% para 3,10%. O crescimento econômico acima do esperado também tende a pressionar a inflação, quando a demanda agregada aumenta mais rápido do que a oferta.

A previsão para o PIB em 2025 foi mantida em 1,93%. A estimativa para 2026 permanece nos mesmos 2,0%, assim como a projeção para 2027.

Selic

A projeção para a taxa básica de juros da economia (Selic) permaneceu estável em 2024, se mantendo em 11,75%. Atualmente, o indicador está em está em 10,75%. A estimativa para 2025, por sua vez, subiu de 11,25% para 11,50%. A projeção para 2026 também passou de 9,50% para 9,75% e a de 2027 foi de 9,0% para 9,25%.

