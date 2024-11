Ter o próprio negócio é o sonho de 48 milhões de brasileiros, aponta GEM

O sonho de abrir o próprio negócio é uma aspiração compartilhada por muitos brasileiros. Segundo a pesquisa “Empreendedorismo no Brasil 2023”, do Global Entrepreneurship Monitor (GEM), o desejo de empreender movimenta cerca de 48 milhões de pessoas no país, tornando-se o terceiro maior objetivo entre os adultos brasileiros, logo atrás de viajar pelo Brasil e comprar a casa própria. A pesquisa destaca que o Brasil alcançou uma taxa de empreendedorismo potencial de 48,7% neste ano, evidenciando a força e a importância do setor no país.

O Correio selecionou cinco histórias de empreendedores brasileiros que transformaram suas paixões em negócios lucrativos, superando desafios e se destacando em diversos setores.

Jorge Kotz: Educação Empresarial após o Burnout

Aos 24 anos, Jorge Kotz fundou o Grupo X, uma holding especializada em eventos e treinamentos empresariais, que hoje fatura R$ 50 milhões. Sediada em Toledo (PR), a empresa se destaca como referência em educação empresarial e tecnologia. Kotz começou no empreendedorismo jovem, mas enfrentou um burnout aos 20 anos. Após vender sua primeira empresa, ele fundou o Grupo X com o objetivo de capacitar outros empreendedores. O jovem empresário aposta em tecnologia e inteligência emocional para motivar sua equipe de 50 colaboradores.

Carol Paiffer: Liderança Feminina nas Finanças

Carol Paiffer, CEO e cofundadora da Atom S.A., tornou-se uma referência no mercado financeiro brasileiro. Atuando como investidora no programa *Shark Tank Brasil*, ela já investiu em mais de 80 empresas e fundou o Instituto Êxito para promover o empreendedorismo. Em 2023, Carol lançou a Shark E-School, um curso voltado para novos empreendedores, reforçando seu compromisso com a educação financeira e a inclusão no setor de investimentos.

Tatiana Araújo: Beleza Sustentável e Internacionalização

Tatiana Araújo lidera a marca RT Source, com uma linha de produtos veganos para cabelo exportada para mercados como Portugal e Argentina. Seu empreendimento, que fatura cerca de R$ 400 mil por ano, nasceu durante a pandemia e se destaca por combinar sustentabilidade com inovação, como sua escova vegana patenteada. Tatiana planeja triplicar seu faturamento e expandir sua presença em plataformas de venda online como Magalu e Beleza na Web, contando com o apoio da Apex-Brasil para formalizar registros internacionais.

Your Club: Rede Social Brasileira em Expansão

Com o recente desligamento de funcionários da plataforma X (antigo Twitter) no Brasil, Felipe Fogaça, CEO da rede social *Your Club*, estendeu um convite aos profissionais para se juntarem à sua equipe. Your Club busca criar um espaço digital que valorize conteúdos locais e promova comunidades brasileiras. Fogaça acredita que o diferencial da plataforma será sua proximidade com o público nacional, trazendo uma alternativa inovadora ao mercado de redes sociais.

Priscila Santos: Inspiração no Setor de Reboques

Conhecida como a “Rainha dos Reboques”, Priscila Santos é a CEO da Rebocar, uma das maiores empresas de reboque do Brasil. Priscila superou barreiras raciais e de gênero, consolidando sua marca em um setor predominantemente masculino. Ela destaca que sua trajetória foi marcada por desafios, mas sua resiliência e dedicação a tornaram uma líder inspiradora, que motiva outras mulheres a trilharem o caminho do empreendedorismo.