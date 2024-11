Após eleição de Trump, Bitcoin alcança a maior cotação da história

A vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais dos Estados Unidos desencadeou uma expressiva elevação nos juros futuros americanos e uma disparada do dólar frente a outras moedas globais, nesta quarta-feira (6/11). O bitcoin, a criptomoeda mais popular do mundo, alcançou as maiores cotações, chegando aos US$ 75 mil.

A criptomoeda chegou a subir 9% em relação às 24 horas anteriores durante a apuração das eleições. Por volta das 3h30, rondava os US$ 74.700.

O crescimento da criptomoeda coincidiu com os resultados iniciais das eleições, que indicaram vitória de Trump em estados-chave como Carolina do Norte e Geórgia, segundo projeções da NBC News. Enquanto os resultados em outros estados decisivos seguem indefinidos, a possibilidade de os republicanos retomarem o controle do Senado também alimentou o otimismo entre investidores de criptomoedas, considerados favoráveis à administração republicana.

O efeito imediato da vitória de Trump nos mercados revela a sensibilidade global às decisões e expectativas em torno da economia dos Estados Unidos. Para o futuro, será crucial acompanhar os próximos passos do Fed (o Banco Central norte-americano) e as políticas econômicas do governo Trump, que poderão determinar a dinâmica do dólar e do fluxo de capital internacional nos próximos anos.