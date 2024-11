Ações de grupo de mídia de Trump disparam com após vitória

As ações do grupo de mídia de Donald Trump, o Trump Media & Technology Group, dispararam nesta quarta-feira (6/11), após o ex-presidente dos Estados Unidos ser reeleito. Às 8h50 (horário de Brasília), os papéis subiram para 35,95%, com as ações da companhia sendo negociadas a US$46,14. Foi às 14h50 GMT (11h50 em Brasília) que a porcentagem se estabilizou com 16,44% de aumento.

O grupo de mídia de Trump é responsável pela Truth Social, uma rede social semelhante ao X (antigo Twitter). O novo presidente dos EUA tem 57% de participação na companhia — avaliada em US$ 3,9 bilhões —, de acordo com o Money Times. Com a alta desta quarta-feira, se espera que o valor tenha subido para cerca de US$ 5 bilhões.

A vitória de Trump gerou ações nos mercados financeiros globais, inclusive no aumento expressivo nos juros futuros norte-americanos. Esse aumento resultou numa maior valorização do dólar em relação a diversas moedas. No Brasil, o dólar registrou uma alta de 1,64% às 9h10 de hoje, sendo negociado a R$ 5,84, atigindo uma máxima de R$ 5,86 ao longo da manhã.

O ex-presidente superou o número de delegado necessários para vencer o pleito contra a democrata Kamala Harris por volta das 07h30 desta quarta-feira (6/11), o tornando eleito como presidente dos EUA, segundo projeções da CNN e do The New York Times.

*Com informações da AFP

*Estagiário sob a supervisão de Jaqueline Fonseca