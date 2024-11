BC reporta vazamento de dados de chaves Pix de clientes da Caixa

O Banco Central informou, na noite desta sexta-feira (8/11), a ocorrência de um incidente de segurança com dados pessoais vinculados a 644 chaves Pix sob a guarda e a responsabilidade da Caixa Econômica Federal, “em razão de falhas pontuais em sistemas dessa instituição”.

Conforme os dados do BC, o incidente ocorreu entre os dias 24 e 25 de setembro e foram expostos dados cadastrais como nome do usuário, CPF, instituição de relacionamento, agência, número e tipo de conta, entre outras informações.

"Não foram expostos dados sensíveis, tais como senhas, informações de movimentações ou saldos financeiros em contas transacionais, ou quaisquer outras informações sob sigilo bancário”, garantiu a nota do Banco Central. Segundo a autoridade monetária, as informações obtidas são de natureza cadastral, “que não permitem movimentação de recursos, nem acesso às contas ou a outras informações financeiras”.

Procurada, a Caixa reforçou em nota que “não foram acessados dados sigilosos ou quaisquer outras informações de natureza bancária, fiscal ou patrimonial”. “A situação foi rapidamente identificada e corrigida pelo banco, e os clientes foram notificados”, acrescentou o comunicado.

Apuração detalhada



De acordo com o comunicado do BC, as pessoas que tiveram seus dados cadastrais obtidos a partir do incidente "serão notificadas exclusivamente por meio do aplicativo ou pelo internet banking de sua instituição de relacionamento”. “O BC informa que foram adotadas as ações necessárias para a apuração detalhada do caso e serão aplicadas as medidas sancionadoras previstas na regulação vigente”, acrescentou.

Este foi o 11º vazamento de dados de usuários do Pix apenas em 2024, conforme os dados do BC. Outros três incidentes foram registrados em setembro nas instituições Qesh, Shoppee e BTG Pactual, totalizando 62.209 clientes, incluindo os da Caixa. Desde 2021, o BC registrou 16 incidentes de segurança, conforme listagem da autoridade monetária.