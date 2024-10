Pix sofre instabilidade nesta segunda, mas BC diz que problema foi resolvido

"As equipes do BC atuaram rapidamente, e o problema já se encontra resolvido", informou a autoridade monetária - (crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Após diversos relatos de clientes que reclamavam de inoperância em transações feitas pelo Pix, o Banco Central (BC) confirmou a instabilidade do meio de pagamento na manhã desta segunda-feira (14/10).

De acordo com a autarquia, a falha em operações financeiras com o Pix ocorreram devido a problemas técnicos que foram identificados no Sistema de Pagamentos Instantâneos (SPI). O BC não detalhou quais seriam estes problemas que levaram à instabilidade.

“Houve a ocorrência de problemas técnicos no Sistema de Pagamentos Instantâneos (SPI) que afetaram o funcionamento do Pix durante a manhã desta segunda-feira (14/10). As equipes do Banco Central atuaram rapidamente, e o problema já se encontra resolvido”, informou o banco.

O que é e para que serve o SPI?

O Sistema de Pagamentos Instantâneos (SPI) foi lançado pelo BC em novembro de 2020 — na mesma época em que o Pix começou a operar — e tem o objetivo de funcionar como um sistema que controla a liquidação dos pagamentos instantâneos no país.

Nesse contexto, o SPI processa e liquida transação por transação realizada por meio do Pix. Estes pagamentos são liquidados com lançamentos nas contas de propósito específico que as instituições participantes diretos do sistema mantêm no BC, chamadas de Contas Pagamento Instantâneo (Contas PI).