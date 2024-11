IBC-Br: prévia do PIB avança 1,1% no terceiro trimestre, aponta BC

O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), considerado uma prévia do desempenho do produto interno bruto (PIB) brasileiro, registrou alta de 0,8% no mês de setembro e fechou o terceiro trimestre com alta de 1,1% na comparação com os três meses anteriores.

De acordo com os dados, divulgados nesta quinta-feira (14/11) pelo Banco Central (BC), o indicador veio acima do esperado pelos analistas de mercado, que girava em torno de 0,5%. Na comparação com o mesmo mês do ano anterior, o IBC-Br teve alta de 5,1%. Em relação ao mesmo trimestre de 2023, a alta sinalizada foi de 4,7%, enquanto no acumulado em 12 meses passou a um ganho de 3,0%.

A projeção atual do BC para o crescimento da economia brasileira em 2024 é de crescimento de 3,2%, conforme o mais recente Relatório Trimestral de Inflação (RTI), assim como a projeção mais recente do Ministério da Fazenda, divulgada em setembro.

O IBC-Br tem metodologia de cálculo distinta das contas nacionais calculadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O indicador do BC, de frequência mensal, permite acompanhamento mais frequente da evolução da atividade econômica, ao passo que o PIB de frequência trimestral descreve um quadro mais abrangente da economia.

