Veja estratégias financeiras para o uso consciente do 13º salário

Ao contrário do salário mensal, frequentemente associado ao esforço do trabalho, o décimo terceiro salário é percebido como um bônus ou presente. Assim, pode ser tratado com menor rigor financeiro. Porém, especialistas explicam que esse dinheiro deve ser tratado como uma oportunidade de quitar dívidas e se organizar financeiramente.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

“O décimo terceiro é um recurso sempre bem-vindo, mas muitas vezes utilizado com menos cautela do que o salário mensal”, explica Paula Sauer, professora de Economia da ESPM e especialista em Economia Comportamental.

Sauer destaca que é comum os trabalhadores serem mais prudentes com o salário regular e indulgentes com o décimo terceiro. “Pessoas endividadas, por exemplo, acabam utilizando o valor para compras de Natal, como se fossem recursos separados”, comenta.

Esse comportamento pode ser explicado pela contabilidade mental, um viés comportamental em que o dinheiro é dividido em categorias específicas. Assim, o décimo terceiro, muitas vezes considerado um “presente”, é destinado a outros usos que não o pagamento de dívidas — o que, segundo Sauer, é um equívoco.

Leia também: Saiba quem recebe o 13º salário e como ele é pago no fim do ano



Confira cinco dicas da economista para priorizar o 13º salário e começar o ano com estabilidade financeira:

1- Pague suas dívidas

Se houver pendências financeiras, o ideal é usar o décimo terceiro para amortizar ou quitá-las. É raro encontrar aplicações financeiras que ofereçam retorno equivalente às altas taxas de juros cobradas em empréstimos ou financiamentos. Portanto, priorize a redução de suas dívidas, orienta a professora da ESPM.

Além disso, a economista ressalta que é importante aproveitar iniciativas como feiras de negociação de dívidas e programas como o Desenrola Brasil, que são organizados justamente em períodos de maior circulação de dinheiro. Esses programas podem ajudar a limpar o nome do consumidor, restabelecendo o acesso ao crédito.

2- Planeje despesas futuras

O décimo terceiro também pode ser direcionado para compromissos financeiros do início do ano, como impostos (IPTU e IPVA), renovação de matrículas escolares e materiais didáticos. Pagar essas despesas à vista pode permitir negociações vantajosas, como descontos.

3- Monte uma reserva financeira

Se o fluxo de caixa estiver em ordem e as dívidas quitadas, o décimo terceiro pode ser um excelente ponto de partida para criar ou reforçar uma reserva de emergência. Essa reserva é importante para lidar com imprevistos, planejar uma transição de carreira ou até mesmo aproveitar boas oportunidades que surgirem.

4- Planeje as compras de Natal

Caso o objetivo seja usar o dinheiro para o Natal, Sauer recomenda estabelecer um orçamento e não ultrapassá-lo. “Uma lista com os nomes de quem será presenteado é uma estratégia simples, mas eficaz, para evitar gastos descontrolados”, sugere.

5- Considere investir

Para quem deseja começar a investir, o décimo terceiro é um incentivo significativo. Por ser um valor adicional ao salário, a “dor do pagamento” é menos sentida. Começar o quanto antes permite aproveitar os benefícios dos juros compostos. “Com uma taxa básica de juros em dois dígitos, os ativos pós-fixados tornam-se particularmente atrativos”, explica Sauer.

Quem investe em previdência privada também pode usar o décimo terceiro para complementar sua contribuição anual, especialmente se ainda não atingiu o limite de 12% da renda bruta tributável, garantindo assim o benefício fiscal.