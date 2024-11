Carrefour nega falta de carne nas lojas após boicote de produtores

O Grupo Carrefour Brasil disse nesta segunda-feira (25/11) que a decisão de produtores brasileiros de interromper o fornecimento de carne à rede terá impacto nos clientes. Negou, no entanto, que já esteja faltando produtos nas lojas. A ação dos produtores é uma resposta à decisão do conglomerado de deixar de vender carne do Mercosul na França, anunciada na semana passada.

“Nós, do Grupo Carrefour Brasil, lamentamos profundamente a atual situação e reafirmamos nossa estima e confiança no setor agropecuário brasileiro, com o qual sempre mantivemos uma relação sólida e de parceria. Entendemos a importância deste setor para a economia e para a sociedade como um todo, e continuamos comprometidos com o fortalecimento dessa relação”, diz a nota enviada à imprensa.

O Carrefour também afirmou que há 50 anos constrói e mantém uma “excelente relação” com os parceiros e fornecedores da rede, pautada pela “confiança mútua”.

“Estamos em diálogo constante na busca de soluções que viabilizem a retomada do abastecimento de carne nas nossas lojas o mais rápido possível, respeitando os compromissos que temos com nossos mais de 130 mil colaboradores e com milhões de clientes em todo o Brasil.”

O CEO do Carrefour, Alexandre Bompard, frisou na semana passada que o grupo deixaria de vender carne dos países do Mercosul na França para atender aos anseios de produtores do país, que não querem competir com produtos da América do Sul. Afirmou, na ocasião, que um eventual acordo entre Mercosul e União Europeia traria o "risco de a produção de carne que não cumpre com seus requisitos e padrões se espalhar pelo mercado francês".

A decisão foi alvo de diversas reações contrárias de representantes do agro brasileiro, incluindo o Ministério da Agricultura e a Frente Parlamentar da Agropecuária. O governador de Mato Grosso, Mauro Mendes (União Brasil), engrossou o coro de críticas.

Leia a nota na íntegra:

