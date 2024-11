Prévia da inflação de novembro tem alta de 0,62% puxada por alimentos

O aumento do óleo de soja, do tomate e das carnes contribuiu para o resultado. Entre as carnes, o acém foi o que teve o maior aumento, com alta de 10,02% - (crédito: DINO)

A prévia da inflação acelerou para uma alta de 0,62% em novembro, impactada pelos preços dos alimentos. Segundo os dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), divulgado nesta terça-feira (26/11) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o indicador veio acima do registrado em outubro, quando apresentou alta de 0,54%.

Oito dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados tiveram alta no mês, com exceção apenas de educação, cujos preços recuaram 0,01%. O maior impacto positivo veio do grupo de alimentação e bebidas, que teve alta de 1,34%, um impacto de 0,29 ponto percentual sobre o índice geral.



Houve uma aceleração no resultado dos alimentos em relação a outubro, quando teve variação de 0,87%. A alimentação no domicílio acelerou de 0,95% para 1,65% no mês. Os aumentos do óleo de soja, do tomate e das carnes contribuíram para o resultado. Entre as carnes, o acém foi o que teve o maior aumento, com alta de 10,02%.

Entre as quedas, destacam-se a cebola, o ovo de galinha e as frutas. A alimentação fora do domicílio, por sua vez, desacelerou de 0,66% para 0,57% no mesmo período. Houve uma alta menos intensa da refeição, enquanto o lanche teve aumento de 0,78%.

Os grupos despesas pessoais e transportes completam o ranking das três maiores variações neste mês, com avanço de 0,83% e 0,82%, respectivamente. O subitem passagem aérea subiu 22,56% e teve o maior impacto individual no índice do mês, de 0,14 p.p.

Resultado por grupos

Alimentação e bebidas: 1,34%

Habitação: 0,22%

Artigos de residência: 0,11%

Vestuário: 0,36%

Transportes: 0,82%

Saúde e cuidados pessoais: 0,18%

Despesas pessoais: 0,83%

Educação: -0,01%

Comunicação: 0,11%

No ano, o IPCA-15 acumula alta de 4,35% e, nos últimos 12 meses, a variação foi de 4,77%, acima dos 4,47% observados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em novembro de 2023, a taxa havia sido de 0,33%.

