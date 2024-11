MP de PE pede arquivamento da investigação contra a Esporte da Sorte

O Ministério Público de Pernambuco (MPPE) pediu, nesta nesta segunda-feira (25/11), o arquivamento da investigação contra a bet Esportes da Sorte, casa que patrocina times brasileiros como Corinthians e Grêmio, e também a última edição do programa Big Brother Brasil. Em decisão, o MPPE afirma que as atividades da empresa são lícitas.



A casa de apostas on-line era investigada por lavagem de dinheiro de jogo do bicho e de jogos azar, usando pagamentos e transferências para influenciadores e operadoras para mascarar a atividade.

Na decisão, o Ministério Público de Pernambuco afirma pede o arquivamento "da investigação em relação às condutas reputadas como crime de lavagem de dinheiro, que tenham como infração penal antecedente a indicação da prática de apostas esportivas e jogos on line promovidos pela Esportes da Sorte, por falta de justa causa para o exercício da ação penal, em razão da atipicidade da conduta".



Veja o trecho da decisão: