Marinho indica que governo deve encaminhar super-pacote ao Congresso: "Vem tudo aí"

O ministro do Trabalho e Emprego (MTE), Luiz Marinho, adiantou em entrevista coletiva, na tarde desta terça-feira (27/11), que o governo prepara um pacote robusto de medidas fiscais para ser entregue ao Congresso Nacional. Além do corte de gastos, de acordo com o ministro, o governo deve mexer nos supersalários e taxação de super-ricos e isenção do Imposto de Renda (IR) até R$ 5 mil.

“(Estará) Tudo. Supersalários, imposto para os super-ricos. Vem tudo aí. Pacote completo”, disse o ministro, em coletiva a jornalistas, na sede do MTE, após divulgar os dados do Novo Caged de outubro.

Apesar de ter adiantado possíveis itens que devem ser apresentados ainda hoje pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em rede nacional de rádio e TV, Marinho preferiu não divulgar mais detalhes sobre o pacote fiscal prometido pelo governo federal.

