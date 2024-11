Simone Tebet lança livro no dia do anúncio de pacote fiscal

Ministra Simone Tebet, em noite de autógrafos no Senado, ontem - (crédito: Cecília Ramos/Ministério do Planejamento e Orçamento)

No início da noite de ontem, enquanto o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participava da reunião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e Arthur Lira (PP-AL), no Palácio do Planalto, a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, estava em um outro evento no Senado Federal.

Tebet lançou o livro O voo das borboletas, na biblioteca da Casa onde ela foi senadora pelo Mato Grosso do Sul antes de concorrer à Presidência em 2022. Ao chegar, a ministra evitou comentar sobre o pacote que seria anunciado, poucas horas depois, por Haddad em rede nacional de rádio e TV. Tebet apenas avisou que o detalhamento seria feito pela equipe econômica ainda hoje.

Na fila para os autógrafos, técnicos do Legislativo e do governo comentaram o fato de a ministra não estar com Haddad na reunião com Lula e os líderes e os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Ao ser questionada na chegada sobre o assunto, ela respondeu que é a praxe. "Eu nunca participei das reuniões do presidente com presidentes de Poderes. É o ministro Haddad que nos representa mesmo", esclareceu.

Em relação aos vazamentos por alguns ministros do pacote, Tebet contou que foi pedido sigilo a todos os ministros. "Cada um faz a defesa dos seus interesses, é natural. Está todo mundo no mesmo barco pensando no bem comum", contemporizou.

O evento foi bastante prestigiado por servidores e parlamentares do MDB, partido da ministra, como o presidente da legenda, o deputado Baleia Rossi (SP); a ex-governadora e deputada Roseana Sarney (MA); o ex-senador Romero Jucá (RR); e o senador Alessandro Vieira (SE).

Também cumprimentaram a ministra o futuro presidente do Banco Central e diretor de Política Monetária, Gabriel Galípolo; o presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Ilan Goldfajn; o ministro da Educação, Camilo Santana, a ministra da Gestão e da Inovação, Esther Dweck; e a ministra dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo.