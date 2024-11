Dólar bate recorde com expectativa de pacote fiscal e isenção de IR

A moeda abriu o dia em leve alta e logo no início da tarde acelerou com a confirmação de que Haddad faria um pronunciamento durante a noite para anunciar o pacote fiscal - (crédito: Reprodução Unsplash )

O câmbio do dólar norte-americano sentiu o impacto da expectativa crescente em relação ao anúncio do pacote fiscal aguardado desde o último mês de outubro pelo mercado financeiro. Com a confirmação de que as medidas devem ser anunciadas na noite desta quarta-feira (27/11), em pronunciamento do ministro Fernando Haddad, em cadeia nacional de rádio e TV, o dólar disparou 1,8% ao fim do dia e atingiu o maior valor de fechamento da história: R$ 5,91.

A moeda abriu o dia em leve alta e logo no início da tarde acelerou com a confirmação de que Haddad faria um pronunciamento durante a noite para anunciar o pacote fiscal. Um dos aspectos que foram adiantados, no entanto, foi a inclusão da isenção do Imposto de Renda (IR) para salários de até R$ 5 mil no rol de medidas que serão levadas ao Congresso Nacional.

Um pouco mais tarde, o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, acrescentou que, além do IR, o novo pacote também deve tratar sobre supersalários e taxação de super-ricos. Com isso, os investidores ficaram mais receosos e o câmbio da divisa norte-americana chegou a subir acima de 2%, no valor de R$ 5,92 durante a tarde.

Desde o mês de outubro, o real vem perdendo força em relação ao dólar diante da expectativa de um anúncio de corte das despesas da União, que deve ocorrer nesta quarta-feira. Em toda a América Latina, a moeda brasileira registrou a segunda pior performance em 2024 e ficou atrás apenas do peso argentino, de acordo com um levantamento da empresa Quantum Finance.

Para o especialista em Mercado da Star Desk, Felipe Sant’Anna, a inclusão de um “jabuti” na proposta de corte de gastos fez com que o mercado ficasse mais receoso nesta quarta-feira (27/11), às vésperas do pronunciamento de Haddad.

Leia também: Brasil cria 132 mil novas vagas em outubro e saldo do mês é o menor de 2024

“Enquanto os investidores aguardam e clamam por austeridade, o governo abre mão de uma receita fiscal bilionária que poderia ajudar, e muito, as contas públicas. Provavelmente a notícia do IR é uma estratégia de Lula para amenizar o amargor dos cortes, e deve ganhar destaque nas falas de hoje à noite, ao estilo "o gato subiu no telhado", avalia Sant’Anna.

Já para o CEO da Hike Capital, Jonas Carvalho, a demora na divulgação do pacote fiscal tem gerado nervosismo entre os investidores, o que causou impacto direto na cotação do dólar.

“No cenário internacional, o dólar apresentou movimentos mistos frente a outras moedas, com investidores aguardando dados econômicos dos Estados Unidos e possíveis ações do Federal Reserve (Fed – Banco Central dos EUA), o que também influenciou o comportamento do câmbio no Brasil”, comenta.