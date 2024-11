Haddad: Era um grande desafio trazer o decifit para perto do equilíbrio

"Estamos com a meta zero, e ano que vem estou muito seguro de que, com as medidas que estão sendo tomadas, vamos ter êxito em cobrir as metas", afirmou o ministro - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quinta-feira (28/11), que o governo está confiante em alcançar a meta de deficit zero para 2024, destacando os esforços para reverter os desafios fiscais herdados da gestão anterior. A afirmação foi feita durante coletiva de imprensa para detalhar os cortes do Orçamento público.

"Saímos de um deficit com calotes do governo anterior de mais de 20% de PIB (produto interno bruto), foram mais de R$ 100 bilhões. Era um grande desafio trazer o deficit para perto do equilíbrio”, disse.

Desde o início do governo, Haddad e sua equipe econômica vêm implementando uma série de medidas para equilibrar as contas públicas, buscando alcançar a meta fiscal de deficit zero no próximo ano.

Ainda segundo o ministro, a meta reflete o compromisso da atual gestão com a responsabilidade fiscal, essencial para atrair investimentos e garantir estabilidade econômica.

O pacote de medidas fiscais anunciado recentemente, que inclui cortes de despesas e ajustes em benefícios sociais, é uma das estratégias centrais para alcançar esse objetivo. “Estamos com a meta zero, e ano que vem estou muito seguro de que, com as medidas que estão sendo tomadas, vamos ter êxito em cobrir as metas”, afirmou o ministro.

Governo anterior



Haddad não poupou críticas ao governo anterior, responsabilizando-o por deixar um cenário de desordem fiscal e um deficit significativo. Ele mencionou "calotes" superiores a 20% do PIB, representando um impacto de mais de R$ 100 bilhões nas contas públicas.

Essa situação, segundo o ministro, tornou o desafio de equilibrar as contas públicas ainda mais complexo. No entanto, ele destacou que, desde o início do mandato, a atual gestão vem tomando medidas para reverter esse quadro e reconquistar a confiança do mercado.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Os ajustes fiscais realizados até agora, incluindo o fortalecimento da arrecadação e a reavaliação de gastos, têm mostrado resultados positivos, segundo Haddad.

O chefe da pasta econômica afirmou também que, apesar dos desafios, está confiante de que o governo conseguirá atingir suas metas. A meta de deficit zero é considerada ambiciosa por especialistas, mas o ministro disse acreditar que, com a continuidade das medidas implementadas e o apoio do Congresso Nacional, o objetivo será alcançado.

Impacto na economia

Equilibrar as contas públicas é essencial para a saúde econômica do país, já que o deficit elevado aumenta a necessidade de financiamento via emissão de títulos, pressionando a dívida pública e os juros. O controle fiscal, por outro lado, pode trazer maior estabilidade e atrair investimentos, contribuindo para o crescimento econômico sustentável.

Haddad reforçou que as ações do governo continuarão focadas na responsabilidade fiscal e na retomada do crescimento econômico. A confiança expressa pelo ministro reflete a determinação da atual gestão em reverter os problemas herdados e estabelecer um caminho mais equilibrado e sustentável para as finanças públicas brasileiras. “Estamos construindo uma nova trajetória fiscal, e tenho certeza de que vamos alcançar nossos objetivos”, concluiu.