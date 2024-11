"Dá com uma mão e tira com outra", diz senador sobre proposta de corte de gastos

O senador Marcos Rogério (PL-RO) criticou nesta quinta-feira (28/11) a proposta apresentada pelo governo nesta semana para corte de gastos de até R$ 70 bilhões do Orçamento da União. Segundo parlamentar, o governo tenta "dar com uma mão e tirar com outra".

O parlamentar não respondeu se a oposição terá postura contrária à aprovação do projeto da gestão Lula, mas teceu duras críticas a ele.

Na avaliação de Marcos Rogério, as medidas são populistas e não serão suficientes para conter os gastos do governo. "Todas as medidas que estão sendo apresentadas carecem de uma análise responsável", destacou o senador em sua fala.

Ajuste fiscal

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, detalhou na manhã desta quinta-feira (28/11) os cortes no Orçamento público. De acordo com ele, as medidas reforçam o arcabouço fiscal e terão impacto de R$ 30 bilhões no próximo ano e de R$ 40 bilhões em 2026.

