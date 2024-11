Previdência dos militares sofrerá mudanças para redução de gastos

Os ministros Fernando Haddad, Simone Tebet e Rui Costa concedem coletiva de imprensa sobre corte de gastos, no Palácio do Planalto - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

Como parte do pacote de corte de gastos anunciado pelo Ministério da Fazenda nesta quinta-feira (28/11), o governo federal apresentou uma série de mudanças na aposentadoria e nos benefícios concedidos aos militares. As medidas visam gerar uma economia anual de R$ 2 bilhões, sendo R$ 1 bilhão em redução de despesas e outro R$ 1 bilhão em aumento de receitas.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad afirmou que foi feito um acordo com as forças armadas, e segundo ele, fizeram um gesto de última hora. “Nós concordamos em acabar com a morte ficta — quando um militar é condenado por um crime ou expulso do serviço, ele é tratado para fins de pensão como se tivesse morrido —, que é uma coisa que, do ponto de vista da moralidade pública, é importante nós reconhecemos como um resquício do passado que precisa ser superado”, afirmou.

Haddad também apontou que será extinta a transferência de pensão. “Era uma coisa que só dizia respeito a essa carreira. Vamos estabelecer finalmente, uma idade mínima de aposentadoria e passagem para a reserva, melhor dizendo. Fixar pelo teto de 3,5% da remuneração, a contribuição do militar para o fundo de saúde, que era uma coisa que estava desordenada entre as forças, e isso passa a fazer parte do acordo que foi feito com a defesa”, pontuou.

Atualmente, militares são promovidos automaticamente a cada sete anos, o que leva a uma idade média de transferência para a reserva em torno de 52,5 anos. Com a exigência de pelo menos 55 anos, será necessário ajustar a legislação para evitar estagnação nos postos mais altos, como coronéis e suboficiais.

Além disso, a proposta considera exceções para militares que servem em localidades especiais. Nesses casos, um ano de serviço nessas regiões equivale a três anos para contagem do tempo exigido para aposentadoria. Soluções específicas precisarão ser desenvolvidas para adaptar essa regra ao novo sistema.

As mudanças fazem parte de um pacote maior de cortes que busca uma economia total de R$ 30 bilhões em 2025 e R$ 40 bilhões em 2026. Segundo o governo, as alterações na previdência dos militares são uma das iniciativas para equilibrar as contas públicas sem comprometer programas prioritários.

Entenda as principais mudanças estão a extinção de benefícios como:

- Transferência de pensão: Benefício que permitia a transferência de pensão entre familiares será descontinuado;

- Morte ficta: Mecanismo que permitia o pagamento de pensões como se o militar estivesse falecido será eliminado;

- Contribuição ao fundo de saúde: Será fixada uma alíquota de 3,5% da remuneração dos militares para custeio do Fundo de Saúde;

- Idade mínima para aposentadoria: Embora o governo não tenha divulgado a idade exata, especula-se a fixação de 55 anos como limite mínimo para transferência à reserva.