10% dos cargos atuais não existiam em 2000, revela pesquisa do LinkedIn

Entre os novos cargos que surgiram durante as duas últimas décadas estão cientista de dados, gerente de sustentabilidade e engenheiro de Inteligência Artificial (IA) - (crédito: Agência Brasil)

Uma pesquisa realizada pelo LinkedIn informa que 10% dos profissionais contratados em 2024 ocupam cargos que não existiam duas décadas atrás. O dado confirma a visão de 87% dos líderes empresariais no Brasil, que afirmam uma rápida transformação no mercado de trabalho, principalmente por conta das novas tecnologias e funções.

A previsão é de que, até em 2030, 70% dos cargos devem mudar — que passa para 75% no Brasil. Entre os novos cargos que surgiram durante as duas últimas décadas estão cientista de dados, gerente de sustentabilidade e engenheiro de Inteligência Artificial (IA). As equipes de Recursos Humanos (RH) são apontadas como essenciais nessa transição.

Leia também: Uso da IA avança cada vez mais no mercado de trabalho

De acordo com a pesquisa, para 2025, as empresas tem como prioridades a adoção de IA (62%), requalificação de talentos (49%) e maior integração de equipes multigeracionais (32%). Isso demonstra o potencial transformador da IA Generativa, que, segundo os dados do LinkedIn, é reconhecido por 92% dos líderes, apesar de que apenas 9% consideram ter empresas pioneiras na adoção dessa tecnologia.

*Estagiário sob a supervisão de Pedro Grigori