Pix bate novo recorde de transações com pagamento da primeira parcela do 13º

A marca foi alcançada no último dia de prazo para o pagamento da primeira parcela do 13º salário - (crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

O volume diário de transações feitas pelo Pix bateu novo recorde na última sexta-feira (29/11), com 239,9 milhões de transferências realizadas em um único dia. O valor financeiro movimentado foi de R$ 130 bilhões. A marca foi alcançada no último dia de prazo para o pagamento da primeira parcela do 13º salário.

O recorde anterior havia sido registrado em 6 de setembro deste ano, quinto dia útil do mês, quando foram realizadas 227,4 milhões de transações no dia, com volume financeiro de R$ 108 bilhões.



“Os números são mais uma demonstração da importância do Pix como infraestrutura digital pública, para a promoção da inclusão financeira, da inovação e da concorrência na prestação de serviços de pagamentos no Brasil”, destacou a autoridade monetária em nota.

Em novembro, o Pix completou quatro anos de funcionamento. O modelo de pagamento instantâneo encerrou o ano passado com quase 42 bilhões de transações, mostrando-se mais uma vez como o mais popular do país, um crescimento de 75% ante o ano anterior.