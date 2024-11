Trump ameaça Brics com tarifas 'de 100%' se bloco apoiar moeda alternativa ao dólar

Donald Trump disse que vai impor "tarifas de 100%" a países do Brics se eles criarem ou apoiarem a criação de nova moeda que ameace a prevalência do dólar no comércio internacional - (crédito: Seth Wenig/AFP e Ricardo Stuckert/PR)

Donald Trump ameaçou, neste sábado (30/11), impor "tarifas de 100%" a países do Brics, se eles tentarem acabar com a prevalência do dólar no comércio internacional. Em publicação na própria rede social, o presidente eleito dos Estados Unidos exigiu que o bloco econômico composto por Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul e outros países não crie nova moeda nem apoie a criação de qualquer outra que possa substituir a moeda americana.

“Pedimos que se comprometam [...] a não criar nunca uma nova moeda do Brics, e a não apoiar nenhuma outra moeda para substituir o possante dólar americano, ou enfrentarão tarifas de 100% e deverão dizer adeus às vendas para a maravilhosa economia norte-americana”, escreveu Trump na Truth Social.

"Eles podem procurar outro 'otário'. Não há nenhuma chance dos Brics substituírem o dólar americano no comércio internacional, e qualquer país que tentar deve dizer adeus aos Estados Unidos", completou.

Em outubro, Lula defendeu, em reunião do Brics na Rússia, a criação de meios de pagamentos alternativos entre os países que fazem parte do bloco, a fim de, como nações emergentes, não dependerem do uso do dólar para negociação interna.

Segundo a Folha, a sugestão de criação de uma moeda de referência para comércio entre os países não foi aceita pela Índia. A Rússia acreditava, na reunião de outubro, que a desdolarização seria prioridade para contornar sanções impostas pelos EUA. A China também apoiou a possibilidade.