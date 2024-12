Gabriel Galípolo defende juros altos por mais tempo

Gabriel Galipolo, foi sabatinado pelo Senado e ocupará a presidência do Banco Central do Brasil - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

São Paulo foi palco, nesta segunda-feira (2/12), de um evento organizado pela XP Investimentos que reuniu importantes nomes do cenário econômico nacional. Em destaque, o diretor de Política Monetária do Banco Central e futuro presidente da instituição, Gabriel Galípolo, apresentou sua visão sobre os desafios e estratégias para a política monetária do Brasil.

Galípolo destacou que o cenário econômico atual exige uma postura mais rígida em relação às taxas de juros. Segundo ele, é necessário manter “juros mais altos por mais tempo” para lidar com o dinamismo inesperado da economia brasileira e a desvalorização do real. Para o diretor, ambos os fatores tornam "lógica" a adoção de uma política monetária mais contracionista.

“O dinamismo econômico que temos observado, aliado à desvalorização da moeda, demanda uma resposta proporcional. Uma política fiscal mais progressiva este ano pode ter colocado mais dinheiro nas mãos de consumidores com maior propensão ao consumo, o que reforça a necessidade de controle”, explicou Galípolo.

Reconhecimento ao Banco Central

O futuro presidente do Banco Central, que assumirá o cargo em 2025, elogiou a atual equipe da instituição e agradeceu a confiança depositada nele pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e pelo atual presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto.

“Estou muito satisfeito com o trabalho que vem sendo realizado pelo Banco Central e com a equipe que temos à disposição. É um privilégio ter a oportunidade de contribuir com um time tão qualificado”, afirmou.