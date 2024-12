PIB do Brasil empata com o da China e fica acima da média da OCDE; veja ranking

O Brasil ocupa o sexto lugar no ranking de países com maior crescimento no 3º trimestre, empatado com Israel e China - (crédito: Agência Brasil/Divulgação )

O crescimento médio do produto interno bruto (PIB) dos países membros da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico) foi de 0,4% no terceiro trimestre de 2024. O indicador brasileiro, divulgado nesta terça-feira (3/12), mostrou que a economia registrou um avanço de 0,9% no país, acima da média internacional.

De acordo com dados do fórum econômico, 30 economias apresentaram crescimento, uma estabilidade e cinco com retração, na comparação com o trimestre anterior. O Brasil ocupa o sexto lugar no ranking de países com maior crescimento no período, empatado com Israel e China.

No topo do ranking estão Dinamarca, Indonésia, Índia, Lituânia e México, com crescimento acima de 1%. Os Estados Unidos, maior economia do mundo, registrou alta de 0,7% no trimestre.



Entre as retrações estão Suécia, Turquia, Letônia, Hungria e por último Noruega, que apresentou o pior desempenho, com uma queda de 1,8%.



Confira o ranking

Dinamarca: 1,2%

Indonésia: 1,2%

Índia: 1,1%

Lituânia: 1,1%

México: 1,1%

Israel: 0,9%

China: 0,9%

Brasil: 0,9%

Espanha: 0,8%

Holanda: 0,8%

Arábia Saudita: 0,8%

Estados Unidos: 0,7%

Chile: 0,7%

Costa Rica: 0,6%

Finlândia: 0,4%

Suíça: 0,4%

França: 0,4%

Eslovênia: 0,3%

República Tcheca: 0,3%

Eslováquia: 0,3%

Áustria: 0,3%

Canadá: 0,3%

Japão: 0,2%

Portugal: 0,2%

Colômbia: 0,2%

Bélgica: 0,2%

Reino Unido: 0,1%

Coreia do Sul: 0,1%

Alemanha: 0,1%

Estônia: 0,1%

Itália: 0,0%

Suécia: -0,1%

Turquia: -0,2%

Letônia: -0,4%

Hungria: -0,7%

Noruega: -1,8%

