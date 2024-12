Programa Voa Brasil: 20 mil aposentados já viajam de avião com preço reduzido

Mais de 20 mil aposentados pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) já fizeram uso do programa Voa Brasil para adquirir passagens aéreas a preços acessíveis. O número seria suficiente para preencher todos os assentos de mais de 150 aeronaves da Embraer, com pousos e decolagens em 77 cidades de todos os estados brasileiros, diz o Ministério de Portos e Aeroportos.

Lançada pelo governo federal em julho de 2024, a iniciativa tem como objetivo democratizar o acesso ao transporte aéreo no país, oferecendo bilhetes por até R$ 200 por trecho para viagens domésticas.

As capitais mais procuradas foram São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Recife, Brasília, Salvador, João Pessoa, Natal, Maceió e Belo Horizonte, que juntas concentraram quase 80% dos bilhetes vendidos. No entanto, a adesão ainda é baixa na região Norte, que respondeu por apenas 3% das viagens.

O ministro Silvio Costa Filho destacou o impacto positivo do programa, que não apenas amplia o acesso de aposentados ao transporte aéreo, mas também melhora a eficiência operacional das companhias aéreas. “Estes aposentados não voavam há pelo menos um ano e estão ocupando assentos que, de outra forma, permaneceriam vazios em trechos com alta ociosidade”, afirmou.

O programa funciona de maneira simples: aposentados do INSS podem adquirir até dois trechos por ano a preços reduzidos, exclusivamente pelo site oficial do programa ou via login no Gov.br. O ministério também reforçou a importância de utilizar canais oficiais para evitar fraudes e proteger dados pessoais.



Expansão prevista

O sucesso do Voa Brasil já motiva planos de expansão. A partir do primeiro semestre de 2025, o programa será ampliado para incluir estudantes de baixa renda, fortalecendo a proposta de democratizar o transporte aéreo no Brasil.