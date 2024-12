19 brasileiros tornaram-se bilionários em 2024; veja as maiores fortunas

A lista de bilionários feita pela Forbes acrescentou mais 19 brasileiros neste ano. Ao todo, de acordo com a revista, há 60 pessoas com pelo menos US$ 1 bilhão na conta. Em porcentagem, esses bilionários correspondem a mais ou menos 0,00004% da população brasileira.

A Forbes baseou-se no relatório 'Billionaire Ambitions Report 2024', fornecido pelo banco suíço UBS. O documento também mostra que o Brasil é o segundo país nas Américas com o maior número de pessoas com pelo menos US$ 1 bilhão na conta.

Ainda conforme o documento, o país teve a maior alta percentual na riqueza desses bilionários. Ao todo, as fortunas somadas dos brasileiros bilionários alcançam US$ 154,9 bilhões (o equivalente a R$ 927 bilhões), o que representa uma alta de 37,7% em um ano.