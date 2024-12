Dólar chega a R$ 6,08 e bate novo recorde de fechamento

Nesta segunda-feira (9/12), o dólar fechou em alta de 0,18%, cotado a R$6,08. O valor bateu um novo recorde histórico. Investidores estão atentos às decisões sobre as taxas de juros no Brasil e nos Estados Unidos, que serão definidas nesta quarta-feira (11/12) pelos bancos centrais de ambos os países.

No Brasil, o mercado aguarda o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que será divulgado na terça-feira (10/12). Segundo o Boletim Focus, a projeção da inflação para 2024 subiu para 4,84%, acima do teto da meta de 4,50%.

No cenário externo, investidores monitoram os dados de consumo nos Estados Unidos, as tensões na Síria e a decisão de política monetária do Banco Central Europeu (BCE), prevista para esta semana.

O indicador de desempenho Ibovespa subiu 1,04%, alcançando 127.250,46 pontos, impulsionado pela valorização de mais de 3% das ações da empresa Vale. A alta é reflexo do anúncio de novos estímulos econômicos na China para 2025, que incluem políticas fiscais proativas.