Suspeito de atirar em CEO da United Healthcare é detido nos EUA

Vídeo de segurança mostrou ação do homem no momento do crime - (crédito: AFP)

Um homem identificado como Luigi Mangione, 26 anos, foi detido pela polícia dos Estados Unidos como suspeito do assassinato do CEO da United Healthcare, Brian Thompson. Segundo informações do jornal The New York Times, Mangione foi reconhecido por clientes em um McDonalds na cidade de Altoona, na Pensilvânia, e levado para interrogatório nesta segunda-feira (9/12).

O suspeito foi encontrado com uma arma, um silenciador, documentos falsos e um manifesto criticando empresas de saúde por priorizarem o lucro. Mangione não foi formalmente acusado pelo assassinato, mas enfrenta acusações locais por portar identificação falsa. Ele precisará ser extraditado para Nova York a fim de responder a possíveis acusações relacionadas ao crime.

Brian Thompson foi morto na última quarta-feira (4/12) por um atirador mascarado na frente do hotel Midtown Manhattan, onde a câmera de segurança do local registrou a fuga do assassino. Thompson liderava uma seguradora de saúde alvo de críticas por negar autorizações de tratamentos médicos.

O suspeito chegou em Nova York 10 dias antes do crime e usou identidades falsas para se hospedar em um hotel. A fuga da cena do crime inclui rotas por locais com pouca vigilância, como o Central Park. Cápsulas de bala no local do crime exibiam as palavras “defend”, “deny” e “depose” (defender, negar e depor), possivelmente ligadas a críticas às seguradoras de saúde.