Transportes impulsionam crescimento de 1,1% dos serviços em outubro

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta quarta-feira (11/12) dados sobre o setor de serviços no último mês de outubro. Nesse período, houve um crescimento de 1,1% no volume total em relação a setembro. Com este resultado, o setor renovou o recorde de toda a série histórica e está 17,8% acima do patamar pré-pandemia da covid-19, em fevereiro de 2020.

De acordo com o IBGE, o aumento de volume em outubro foi impulsionado pelo avanço do setor de transportes, que cresceu 4,1% no período. Em todos os quatro modais desse tipo de serviços, o resultado foi positivo, com um aumento de 1,6% do transporte terrestre, 0,7% no aquaviário, 27,1% no aéreo e 2,6% em armazenagem, serviços auxiliares dos transportes e correio (2,6%).

Também houve alta nos serviços profissionais, administrativos e complementares, que tiveram um resultado positivo de 1,6%. Outras três atividades econômicas mostraram taxas negativas, como é o caso de informação e comunicação (-1,0%), serviços prestados às famílias (-0,1%) e outros serviços (-1,4%).

Na análise por estado, em outubro, houve crescimento no volume de serviços em 22 das 27 unidades federativas do país. O Rio de Janeiro foi responsável pela queda que causou o maior impacto na pesquisa mensal, com um recuo de 1,8%. Na sequência, os estados do Amazonas (-4,2%) e do Piauí (-3,5%) também tiveram uma queda significativa no mês.

No acumulado do ano, em relação ao período de janeiro a outubro de 2023, 20 das 27 unidades da Federação registraram crescimento no setor. O estado que obteve o maior impacto positivo na pesquisa foi São Paulo, com avanço de 4,9%, seguido por Rio de Janeiro (3,5%), Santa Catarina (6,5%), Paraná (4,1%) e Minas Gerais (1,9%).



