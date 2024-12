Transição energética é tema de debate no Correio

Após surpresas positivas no desempenho da atividade econômica em 2024, com as estimativas de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) sendo revisadas para cima ao longo do ano, chegando a mais do que o dobro das projeções do início de 2024, o cenário para 2025 será desafiador na área fiscal, principalmente após a frustração com o pacote de corte de gastos, que está com dificuldades para tramitar no Congresso.

Contudo, além da recente conclusão do acordo de livre-comércio entre União Europeia e Mercosul, um dos principais destaques na segunda metade do mandato do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva será a transição energética, em um cenário de fortes mudanças climáticas. Na avaliação do presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), Ricardo Capelli, existem várias frentes para o desenvolvimento da indústria nacional nesse contexto da transição energética.

“Temos inúmeras oportunidades, que vão do hidrogênio verde, passando por biocombustíveis de diversos tipos, nossa grande fonte de energia limpa como eólica, etc. São cadeias produtivas com possibilidade de grande impacto econômico, e a capacidade do Brasil nesse aspecto é gigantesca. O governo federal tem trabalhado nisso”, afirma. O executivo acredita que o Brasil vai conseguir ser protagonista nessa agenda, nos próximos anos, devido aos programas que foram lançados pelo ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic) e vice-presidente Geraldo Alckmin.

“Certamente, o país tem se tornado líder nessa discussão, principalmente no aspecto do desenvolvimento sustentável a partir do nosso vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin. Através de uma série de ações, como o Programa de Mobilidade Verde (Mover), a Depreciação Acelerada, o Combustível do Futuro, enfim, podemos ir mais longe, gerar mais empregos e renda”, destacou.

Uma janela de oportunidades para o país será a realização da 30ª Conferência sobre Mudanças Climáticas da Organização das Nações Unidas (ONU), a COP 30, que ocorrerá no Pará, em 2025.

A preparação para a COP, as mudanças climáticas e a transição energética, a inovação e a sustentabilidade, a regulamentação da reforma tributária, a reindustrialização e as políticas públicas estão entre os temas estratégicos do seminário CB Debate: Desafios 2025, o futuro do Brasil em pauta, em Brasília, no próximo dia 17.