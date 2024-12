Alckmin celebra recorde de vendas em eletrodomésticos e automóveis

O ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, usou as redes sociais, nesta sexta-feira (13/12), para destacar dois importantes feitos da indústria brasileira. Em uma publicação no X (antigo Twitter) em que cita o presidente Luiz Inácio Lula da Silva , ele celebrou o maior aumento de vendas de eletrodomésticos em uma década e o volume recorde de vendas de automóveis, colocando o Brasil entre os 10 maiores mercados globais do setor.

“Bom dia, Presidente @LulaOficial. Nossa indústria tirou nota 10 duas vezes esta semana. Maior aumento de vendas de eletrodomésticos (fogão, geladeira, televisão, ar-condicionado etc) em 10 anos; e maior volume de vendas de automóveis entre os 10 maiores mercados do mundo. Nesta sexta-feira, 13, quem se assusta são os pessimistas!”, escreveu o vice-presidente.

Alckmin ressaltou ainda que a população está com "mais salário, mais renda e vivendo melhor, com mais qualidade de vida".

Os números refletem um aquecimento significativo do mercado interno, impulsionado por uma série de fatores, como a melhora gradual da confiança do consumidor, a ampliação do crédito e iniciativas de estímulo econômico adotadas pelo governo federal.

O aumento na venda de eletrodomésticos, como fogões, geladeiras e televisores, representa não apenas a retomada do poder de compra das famílias, mas também o impacto de ações voltadas à redução do custo de itens essenciais.

No setor automotivo, o cenário é igualmente positivo. O Brasil registrou o maior volume de vendas entre os 10 principais mercados do mundo, confirmando sua relevância global na indústria de veículos. Fabricantes destacam que a recuperação das cadeias produtivas pós-pandemia e a retomada de incentivos tributários foram fatores cruciais para o desempenho.

Além disso, as montadoras têm investido em modelos mais acessíveis e sustentáveis, acompanhando a demanda por carros populares e híbridos. Esse movimento, segundo analistas, também reflete a diversificação do portfólio de produtos no país.