CNseg lança a Casa do Seguro para a COP30, em Belém

São Paulo — O presidente da Confederação Nacional das Seguradoras (CNSeg), Dyogo Oliveira, anunciou, nesta quinta-feira (12/12), o lançamento da Casa do Seguro, que funcionará em paralelo à 30ª Conferência sobre Mudanças Climáticas da Organização das Nações Unidas (ONU), a COP30, que ocorrerá em Belém, em novembro de 2025.

De acordo com o executivo, a Casa ficará próxima ao centro de convenções onde será realizada da COP30, promovendo atividades como debates e painéis temáticos do setor de seguros; fóruns multissetoriais em parceria com organizações e entidades setoriais; reuniões bilaterais; demonstração de produtos e serviços; e apresentações culturais.

O empreendimento terá 1,6 mil m² de área útil, divididos entre plenária com 100 lugares, seis salas de reunião, business lounges, estúdio para gravação de podcasts, sala de imprensa, espaço de convivência e área para exposições artísticas e apresentações culturais. Das 10 cotas de patrocínio previstas, Oliveira disse que nove já foram preenchidas. Contudo, ele não revelou os nomes dos parceiros.

“É um projeto ambicioso e nossa meta é conseguir fazer figurar na declaração da COP de Belém uma referência do setor de seguros como parte da solução para os problemas de mudanças climáticas”, afirmou o presidente da CNSeg aos jornalistas, durante entrevista coletiva de balanço de 2024 e perspectivas para 2025, em São Paulo, onde anunciou a previsão de crescimento de 2,5% no Produto Interno Bruto (PIB) de 2025.

De acordo com Oliveira, o segmento tem três papeis nesse contexto para reduzir os riscos climáticos, como auxiliar tanto o setor público quanto o setor privado a fazer uma gestão minimizando as perdas ou evitando o desastre. “Estamos também tomando cuidado com a sustentabilidade do evento. A Casa do Seguro terá resíduo zero e emissão neutra. A cenografia é sustentável e o consumo de energia consciente. A mão de obra será local e inclusiva e teremos iniciativas de responsabilidade social com a comunidade local”, explicou.

A COP30 reunirá líderes mundiais, organizações internacionais e a sociedade civil para discutir os próximos passos no enfrentamento da crise climática global. A Conferência representa uma grande oportunidade para o Brasil reafirmar seu papel de liderança nas negociações sobre mudanças climáticas e sustentabilidade global. “A Casa do Seguro promete ser uma das iniciativas mais emblemáticas do evento, colocando o Brasil e o mercado segurador no centro das soluções para os desafios do século XXI”, disse Dyogo Oliveira.

*A jornalista viajou a convite da CNseg