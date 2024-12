6 erros para não cometer na confraternização da empresa

Curtir a confraternização da empresa com responsabilidade permite celebrar com os colegas sem prejudicar suas relações profissionais (Imagem: ESB Professional | Shutterstock) - (crédito: Edicase)

A confraternização da empresa é uma ocasião para celebrar as conquistas do ano, mas também exige bom senso. Exageros e comportamentos inadequados podem transformar um evento leve e divertido em um verdadeiro problema.

De acordo com Vanessa Chiarelli Schabbel, diretora executiva da Bop Comunicação Integrada, é comum ver colaboradores cometendo “deslizes” durante estes eventos. “Apesar de ser um momento de ‘informalidade’, é preciso evitar alguns comportamentos, que podem repercutir mal. Não é porque é uma festa que está tudo liberado”, explica.

Para evitar gafes que possam prejudicar a sua reputação no ambiente de trabalho, Vanessa Chiarelli Schabbel lista 6 erros para evitar. Confira!

1. Beber em excesso

A primeira coisa a se evitar é beber em excesso. Mesmo que seja um “clichê”, as pessoas ainda cometem muito esse erro, que acaba desencadeando diversas consequências. Perder o controle por causa da bebida pode gerar situações embaraçosas e comprometer sua reputação. “É importante saber seus limites e consumir com moderação”, alerta Vanessa Chiarelli Schabbel.

2. Esquecer o dress code

Estar atento ao traje também é fundamental. Vestir-se de maneira inadequada ao contexto do evento pode transmitir uma mensagem equivocada. Neste caso, a dica é consultar o convite ou perguntar ao organizador. “Respeitar o dress code é demonstrar profissionalismo, manter a coerência do ambiente, evitar constrangimentos e fortalecer sua imagem profissional“, opina a especialista.

3. Evitar interações sociais

Não são todas as pessoas que gostam da ideia de uma festa com as pessoas da empresa e, por isso, muitas tendem a evitar interações sociais, o que, segundo Vanessa Chiarelli Schabbel, pode ser um erro. “Ficar isolado ou só conversando com colegas mais próximos demonstra falta de interesse pela equipe como um todo”, ressalta. O ideal é usar o momento para se aproximar de pessoas com as quais você não trabalha diretamente ou das quais está junto todos os dias.

Na festa, é importante evitar temas polêmicos e apostar em assuntos leves para manter o ambiente agradável (Imagem: Heimsmyndir | Shutterstock)

4. Fazer comentários inapropriados

O momento é de descontração, mas piadas de mau gosto, assuntos polêmicos e até mesmo fofocas provavelmente vão gerar desconforto ou mal-estar. A dica da especialista é apostar em temas leves e neutros, mantendo o ambiente agradável. “Sabemos que tem assuntos que sempre acabam em ‘torta de climão’, como falar sobre opinião política, então para que estragar o momento?”, comenta.

5. Confundir informalidade com intimidade

Apesar do clima descontraído, Vanessa Chiarelli Schabbel ressalta que é um evento profissional — por isso, exageros de todas as partes devem ser evitados. “Evite proximidade demais, gestos de carinho excessivo ou atitudes invasivas, que podem causar desconforto entre colegas e superiores”, recomenda.

6. Não deixe de ir à festa!

Muitas pessoas não gostam de festa de confraternização e por isso não vão ao evento, mas esse é um grande erro. “Mesmo sem querer, é fundamental comparecer à confraternização da empresa. Não ir à confraternização gera uma péssima imagem para o colaborador, então a dica é: mesmo que seja para ficar pouco, participe”, finaliza a especialista.

Por Beatriz Bradley