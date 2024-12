Correio reúne autoridades para debater desafios para 2025, diz Guilherme Machado

Presidente do Correio, Guilherme Machado, deu as boas-vindas aos painelistas - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A. Press)

Crescimento econômico sustentável, alinhado às necessidades ambientais e às transformações globais é um dos grandes obstáculos enfrentados pelo país. Para debater o tema está sendo realizado nesta terça-feira (17/12) o seminário CB.Debate — Desafios 2025: o futuro do Brasil em pauta.

“O Correio Braziliense mais uma vez faz esse debate sobre os desafios para o próximo ano. Unimos aqui autoridades dos Três Poderes e pessoas importantes também da iniciativa privada, para colocar como estão vendo o próximo ano e quais os desafios nós devemos enfrentar”, disse o presidente do Correio, Guilherme Machado, ao dar as boas-vindas aos painelistas.

Mudanças climáticas e transição energética, inovação e sustentabilidade, reforma tributária, neoindustrialização e políticas públicas são alguns dos temas em debate no evento. Estão presentes nomes importantes do cenário político e empresarial, como Rodrigo Rollemberg, secretário de Economia Verde do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), e ex-governador do Distrito Federal; e o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Entre os painelistas estão os governadores Helder Barbalho (MDB-PA) e Ronaldo Caiado (UB-GO); Raul Jungmann, diretor-presidente do Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram); Jorge Viana, presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil); e Selene Peres Nunes, especialista do Instituto de Finanças Públicas.

O presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, Ricardo Capelli; o presidente da Caixa Econômica, Carlos Antônio Vieira Fernandes; e o presidente da Federação Brasileira dos Bancos, Isaac Sidney, também estão previstos.

João Villaverde, secretário de Articulação Institucional do Ministério do Planejamento e Orçamento; Tatiana Oliveira, especialista em Política Internacional e Clima do WWF-Brasil; Felipe Salto, economista-chefe e sócio da Warren Investimentos; Roberto Brant, presidente do Instituto CNA; e Manoel Pires, pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia (FGV-Ibre), completam a lista de painelistas.



O evento Desafios 2025: o futuro do Brasil em pauta é realizado pela Arena Comunicação, com patrocínio da Brasal e Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI); apoio da Confederação Nacional da Indústria (CNI) e da Federação Brasileira de Bancos (Febraban); e apoio de comunicação do Correio Braziliense.