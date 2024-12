Desafios 2025: CB Debate discute os caminhos da indústria sustentável

O Brasil se prepara para sediar a próxima Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP-30), marcada para ocorrer em Belém, no Pará, em novembro de 2025. A escolha do Brasil para receber um dos maiores eventos globais relacionados à sustentabilidade coloca o país no centro das discussões sobre mudanças climáticas e transição energética, destacando tanto os desafios como as oportunidades que surgem nesse contexto.

Com o intuito de debater o futuro do Brasil no cenário das mudanças climáticas, o Correio Braziliense promoverá, na próxima terça-feira (17/12), o seminário CB Debate Desafios 2025: o futuro do Brasil em pauta. O evento reunirá especialistas, economistas e autoridades no auditório do jornal. Com apoio da Arena Comunicação, o seminário conta com o patrocínio da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) e da Brasal, além do apoio da Confederação Nacional da Indústria (CNI) e da Federação Brasileira de Bancos.

Roberto Muniz, diretor de Relações Institucionais da CNI, um dos patrocinadores do evento, destacou a importância de alinhar o desenvolvimento sustentável com o crescimento econômico. “Com este evento, o Correio Braziliense abre espaço para um debate essencial, que coloca o desenvolvimento sustentável no centro das discussões. Cada vez mais, a indústria nacional tem alinhado suas ações às demandas globais de sustentabilidade. Desenvolvimento econômico e desenvolvimento socioambiental caminham lado a lado”, afirmou Muniz. Para ele, a indústria é uma parte fundamental da solução para os desafios do desenvolvimento sustentável, especialmente no contexto dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU.

A COP-30 será uma oportunidade para discutir não apenas as metas globais de mitigação das mudanças climáticas, mas também as ações locais e setoriais. Para William Freitas, presidente do Instituto Redemar Brasil, o Brasil tem demonstrado crescente interesse pela questão ambiental, como evidenciado pela redução do desmatamento na Amazônia. Freitas acredita que o combate aos crimes ambientais e o compromisso do governo com a agenda ambiental são sinais positivos, mas alerta que é preciso ir além dos discursos e implementar ações concretas.

“A dimensão continental do Brasil e a riqueza de seus recursos naturais exigem um compromisso firme com a sustentabilidade. A boa vontade demonstrada é um passo importante, mas é preciso ir além”, disse Freitas.

Os painelistas do debate ainda darão destaque a uma análise dos impactos das mudanças climáticas no mundo, visíveis nos eventos climáticos extremos, como enchentes e incêndios, mas também nas inovações tecnológicas que estão surgindo em resposta a esses desafios. As energias renováveis e os carros elétricos são algumas das tecnologias que ganham destaque como soluções para mitigar os efeitos da crise climática, além de representar oportunidades para o Brasil se posicionar como líder em energias limpas.

*Estagiária sob a supervisão de Carlos Alexandre de Souza