Rodrigo Rollemberg destaca liderança do Brasil na bioeconomia

Durante o fórum Desafios 2025: o futuro do Brasil em pauta, realizado nesta terça-feira (17/12), o secretário de Economia Verde, Descarbonização e Indústria do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Rodrigo Rollemberg, defendeu o potencial do Brasil para se consolidar como líder global na transformação ecológica.

No evento, realizado na sede do Correio Braziliense, Rollemberg apresentou avanços no desenvolvimento sustentável, destacando políticas de descarbonização, regulamentação do mercado de carbono e oportunidades no setor industrial e agrícola.

O secretário iniciou a fala com um tom otimista, ressaltando os esforços do governo para alinhar crescimento econômico e preservação ambiental. “O Brasil possui a maior biodiversidade do planeta, uma matriz energética limpa, abundância de biomassa e água, além de capacidade científica e industrial diversificada. Estamos transformando essas características em vantagens competitivas com uma política industrial focada na sustentabilidade”, afirmou.

Entre os avanços citados, Rollemberg destacou a regulamentação do mercado de carbono, aprovada recentemente, além de projetos estratégicos relacionados ao hidrogênio de baixo carbono, biometano, combustível sustentável de aviação (SAF) e bioinsumos. O secretário explicou que essas políticas visam não apenas reduzir as emissões de gases de efeito estufa, mas também atrair investimentos e estimular a reindustrialização verde do país.

"A regulamentação aprovada cria segurança jurídica e previsibilidade, o que é fundamental para atrair investidores. No setor do combustível sustentável de aviação (SAF), por exemplo, o Brasil possui rotas tecnológicas que o posicionam como um dos maiores potenciais produtores e exportadores globais. Esse é um caminho promissor", pontuou o secretário.

Além disso, Rollemberg enfatizou a necessidade de reduzir a dependência brasileira de fertilizantes importados, que hoje representam cerca de 90% do consumo nacional. Segundo ele, a produção de fertilizantes verdes a partir de biometano e hidrogênio é uma solução estratégica, tanto para a segurança econômica quanto para a sustentabilidade da agricultura brasileira.

"O Brasil tem capacidade de transformar resíduos agrícolas em biometano e reduzir drasticamente nossa dependência externa, além de promover a descarbonização da agricultura, que é um dos principais emissores de gases de efeito estufa", explicou.



O evento Desafios 2025: o futuro do Brasil em pauta é realizado pela Arena Comunicação, com patrocínio da Brasal e Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI); apoio da Confederação Nacional da Indústria (CNI) e da Federação Brasileira de Bancos (Febraban); e apoio de comunicação do Correio Braziliense.

