"Brasil é um alcoólatra fiscal", diz especialista do Instituto de Finanças Públicas

Durante o seminário CB.Debate — Desafios 2025: o futuro do Brasil em pauta, realizado na sede do Correio Braziliense, nesta terça-feira (17/12), a especialista Selene Peres Nunes, do Instituto de Finanças Públicas, fez uma análise sobre os desafios fiscais que o Brasil enfrenta atualmente.

Em fala, ela apontou as dificuldades históricas do país em aprender com os erros fiscais e as perspectivas negativas para o futuro econômico. A especialista criticou o agravamento da crise fiscal e a falta de compromisso do governo atual com o ajuste fiscal necessário. “O Brasil é um alcoólatra fiscal. Ele começa a gastar e não consegue parar”, declarou Nunes, referindo-se ao fato de que o país iniciou um ciclo de aumento de gastos, primeiro com o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) durante a pandemia, e agora, com a gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que também optou por ampliar os gastos públicos.

Embora a pandemia tenha sido um evento global, Nunes observou que o principal problema não foi o aumento de gastos em 2020, mas sim a decisão de continuar gastando após o fim da emergência sanitária.

Nunes enfatizou que a flexibilização das regras fiscais, iniciada com a crise fiscal de 2016, tem agravado a situação. Ela alertou sobre um projeto atual no Congresso Nacional que propõe novas flexibilizações, o que pode resultar em um aumento da dívida pública. “Agora, tem um projeto de flexibilização de dívidas no Congresso Nacional, não vamos ignorar isso, porque tudo isso vai repercutir numa dívida maior da União”, afirmou, destacando que o aumento das dívidas pode prejudicar ainda mais as finanças do país.

Para ela, muitas das dificuldades econômicas que o Brasil enfrenta hoje já foram vividas no passado. “O Brasil tem uma dificuldade grande de ter um aprendizado com as suas dificuldades fiscais”, afirmou a especialista, lembrando o período de inflação descontrolada que o país enfrentou, com taxas superiores a 1000% ao ano. Para enfrentar essa situação, o Plano Real foi implementado, seguido pela criação do tripé macroeconômico em 1999, composto por metas de inflação, superávit primário e câmbio flutuante.

O evento Desafios 2025: o futuro do Brasil em pauta é realizado pela Arena Comunicação, com patrocínio da Brasal e Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI); apoio da Confederação Nacional da Indústria (CNI) e da Federação Brasileira de Bancos (Febraban); e apoio de comunicação do Correio Braziliense.

