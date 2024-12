Presidente da Apex rebate mercado e diz que está confiante com economia brasileira

O presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), Jorge Viana, se considera otimista com os rumos da economia brasileira para 2025.

Durante participação no Desafios 2025: o futuro do Brasil em pauta, realizado nesta terça-feira (17/12), na sede do Correio Braziliense, o executivo disse que, apesar da desconfiança de grande parte do mercado financeiro, há aspectos que devem ser destacados como positivos para o país, como o crescimento da atividade econômica e o avanço da indústria de transformação e da agenda verde.

“O Brasil se reencontrou com algumas das agendas que são fundamentais para a gente pensar em ter um desenvolvimentos sustentável”, disse Viana, que elencou quatro pilares que considera positivos e foram adotados nos dois primeiros anos do atual governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva: política social, cuidado com povos originários, proteção do meio ambiente e crescimento econômico.

Os comentários foram feitos no evento Desafios 2025: o futuro do Brasil em pauta, realizado pela Arena Comunicação, com patrocínio da Brasal e Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI); apoio da Confederação Nacional da Indústria (CNI) e da Federação Brasileira de Bancos (Febraban); e apoio de comunicação do Correio Braziliense.

Para Viana, o modelo tradicional de produção e consumo não funcionou, com destaque para o avanço da insegurança alimentar no planeta. Dados do Mapa da Fome da Organização das Nações Unidas (ONU) mostram que 733 milhões de pessoas viviam em situação de fome em 2023.

Nesse contexto, ele acredita que o Brasil dispõe de todos os meios para ser protagonista de um novo modelo econômico baseado na sustentabilidade e na redução das emissões de carbono na produção industrial, alinhado com políticas voltadas para a população que vive com renda baixa no país.

“Poucos países do mundo reúnem tantas oportunidades quanto o Brasil, mas isso vai depender do Brasil ter consciência do seu papel”, destacou o presidente da Apex, que frisou, ainda, que considera os desafios para 2025 como “extraordinários”. “Eu estou muito otimista para começar 2025, porque o Brasil voltou a ter crescimento industrial e desenvolvimento econômico e voltou a ter protagonismo no mundo”, completou.