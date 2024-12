Dólar sobe e atinge R$ 6,15 com mercado atento a pacote fiscal e decisão do Fed

A decisão do Fed nos EUA pode ter impacto direto nos fluxos de capitais globais, influenciando a cotação do dólar e os mercados emergentes, como o Brasil - (crédito: Agência Brasil)

O dólar abriu em alta nesta quarta-feira (18/12), sendo negociado próximo de R$ 6,15 por volta das 10h. A valorização reflete a cautela dos investidores diante do cenário doméstico, marcado pela tramitação do pacote fiscal no Congresso, e dos desdobramentos internacionais, com a aguardada decisão do Federal Reserve (Fed), o banco central dos Estados Unidos, sobre as taxas de juros.

Na noite de ontem (17), a Câmara dos Deputados aprovou a primeira etapa do pacote de corte de gastos enviado pelo governo federal. Entre as medidas aprovadas, está a proibição de ampliação de benefícios tributários em anos de deficit primário — quando os gastos públicos superam a arrecadação. O texto também prevê um “gatilho” automático, que limita os gastos com pessoal caso o governo registre saldo negativo nas contas públicas.

Cenário externo agrava volatilidade

Além do panorama doméstico, o mercado está atento à reunião do Federal Reserve, que deve anunciar uma nova redução na taxa de juros dos Estados Unidos. A expectativa é de um corte de 0,25 ponto percentual, levando a taxa para o intervalo entre 4,25% e 4,50% ao ano. A decisão pode ter impacto direto nos fluxos de capitais globais, influenciando a cotação do dólar e os mercados emergentes, como o Brasil.

No mercado acionário, o Ibovespa, principal índice da Bolsa brasileira, opera em baixa, refletindo o clima de incerteza tanto no cenário local quanto no internacional.