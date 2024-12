Banco Central anuncia novo leilão de dólares nesta quinta-feira

O Banco Central (BC) confirmou que vai realizar novo leilão de dólares à vista na manhã desta quinta-feira (19/12). Desde a última semana, a autoridade monetária já vendeu US$ 4,6 bilhões em operações de venda à vista, com o objetivo de conter a valorização da moeda norte-americana ante o real. Desta vez, a oferta será de R$ 3 bilhões.

Leia também: Projeções para 2025 prevêem juros mais altos e quadro fiscal pior

Nesta quarta-feira, o dólar atingiu o maior valor nominal de fechamento em toda a série histórica. Com um avanço de 2,82% no dia, o câmbio da divisa encerrou as operações cotado a R$ 6,26. O valor do dólar no mercado internacional também disparou e o Índice DXY, que mede a força da divisa em relação a outras moedas, teve alta de 0,9%.

A autoridade monetária informou que o resultado do leilão será divulgado por meio de comunicado e que cada negociante poderá enviar até três propostas com o volume pretendido e o diferencial, com até seis casas decimais, a ser adicionado ou diminuído da taxa de venda Ptax do fechamento do dia.

*Com informações de Agência Estado