Tesouro Direto: o que é e como investir em títulos públicos

Aquisição desses títulos é feita por meio do site de instituições financeiras habilitadas como bancos e corretoras de investimento que têm aval do Tesouro para comercializar os títulos públicos - (crédito: unplash)

Gerido pelo Tesouro Nacional — órgão subordinado ao Ministério da Fazenda —, o Tesouro Direto é um programa de compra e venda de títulos públicos. Esse produto, que também pode ser chamado de papéis ou ativos, é uma espécie de “dívida” emitida pelo Governo Federal para arrecadar recursos usados para custear os gastos da União.

Ou seja, no Tesouro Direto, o papel da União é vender títulos públicos a qualquer cidadão, seja brasileiro ou estrangeiro. Essa aquisição é feita por meio do site de instituições financeiras habilitadas como bancos e corretoras de investimento que têm aval do Tesouro para comercializar os títulos públicos.



Comprando títulos públicos

Como toda aquisição de dívida — seja como devedor ou credor, no caso da compra de títulos — há um chamado “prêmio de risco” buscado pelo investidor de títulos públicos. Esse prêmio significa escolher por qual a taxa o investidor deseja emprestar seu dinheiro à União.

Na emissão de dívidas ao investidor, os prêmios oferecidos baseiam-se em taxas como a básica de juros (Selic) e o índice de preços ao Consumidor Amplo (IPCA+). As diversas opções de títulos públicos estão disponíveis no site oficial do Tesouro Direto.



Antes de escolher sob quais condições deseja realizar o investimento no Tesouro, é recomendado ter ciência de quanto em dinheiro será destinado a esse investimento. Essa quantia não deve fazer falta ao investidor. Os ativos no Tesouro Direto têm prazo de vencimento.

Por exemplo, uma consulta feita no site do Tesouro Direto na tarde desta quinta-feira (19/12) mostra que há dois tipos de títulos públicos disponíveis. Um trata-se do "Tesouro Selic 2027" — com rentabilidade anual de taxa Selic + um prêmio de 0,0412% do valor investido e vencimento no dia primeiro de março de 2027.

O outro título disponível no site do Tesouro Direto é o "Tesouro Selic 2029" — com rentabilidade anual da Selic + o prêmio de 0,1137% e vencimento em primeiro de março de 2029.

Veja a foto de títulos disponíveis na tarde desta quinta-feira:

Títulos públicos no site do Tesouro Direto (foto: Reprodução/Tesouro Direto)

Caso o investidor decida comprar esses títulos públicos, o site do Tesouro mostra qual será o investimento mínimo para isso. Todo esse procedimento deve ser feito pelo investidor por meio do site de alguma instituição financeira habilitada para comercializar os papeis.