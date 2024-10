Tesouro adia divulgações novamente em razão de greve dos servidores

Paralisação também afeta a publicação do Resultado do Tesouro Nacional (RTN) - (crédito: Marcos Braz/ Correio Braziliense)

O Tesouro Nacional comunicou o adiamento da publicação do Relatório Mensal da Dívida (RMD), que a princípio seria divulgado nesta sexta-feira (25/10). O motivo é o estado de greve dos servidores da instituição, deflagrado em janeiro e que pede a valorização da carreira dos funcionários.

Com isso, os dados do mês de setembro devem ser publicados até 31 de outubro.

A mobilização também afeta a publicação do Resultado do Tesouro Nacional (RTN) que, a princípio, seria revelado no próximo dia 30 de outubro, mas deve ser divulgado apenas em 7 de novembro.

Os servidores públicos do Tesouro estão mobilizados desde janeiro, mas intensificaram as ações a partir de agosto. O protesto acontece após mais uma recusa do governo em atender as demandas de reajuste salarial para 2025.