Cenário fiscal de dezembro afeta confiança da indústria, aponta CNI

Queda do nível de confiança atingiu todas as regiões do país e todos os portes de empresa, indica CNI - (crédito: Divulgação)

O atraso no anúncio de medidas para conter o aumento de despesas do governo federal e a quebra de expectativa com o pacote fiscal deixaram o setor industrial menos confiante neste mês de dezembro, de acordo com um levantamento realizado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). De 29 setores analisados em todo o Brasil, 27 registraram queda de expectativas no período.

Leia também: Projeções econômicas da CNI para 2025

A queda do nível de confiança atingiu todas as regiões do país e todos os portes de empresa. Em novembro, a CNI considerou que apenas 2 setores estavam pessimistas com a situação atual. Já no mês seguinte, esse número saltou para 16 setores — mais que a metade do total. Vale destacar que o levantamento possui um índice que varia de 0 a 100 pontos, sendo 50 o nível neutro.

Leia também: Brasil precisa qualificar 14 milhões de trabalhadores na indústria até 2027

Para o gerente de Análise Econômica da CNI, Marcelo Azevedo, a queda da confiança é reflexo direto do aumento das preocupações em relação ao ambiente fiscal. “Isso é explicado muito por conta das incertezas quanto ao andamento do ajuste fiscal no país e seus impactos, tanto em juros quanto em câmbio, que afetam bastante as empresas, seja pela demanda, que se reduz com a taxa de juros elevada, seja pelos custos, que se elevam com a alta da taxa de câmbio”, avalia.

A CNI consultou, para a pesquisa, 1.868 empresas, sendo 738 de pequeno porte; 679 de médio porte; e 451 de grande porte, entre os dias 2 e 11 de dezembro de 2024.