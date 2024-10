Brasil precisa qualificar 14 milhões de trabalhadores na indústria até 2027

A falta de mão de obra e má qualificação é um problema que deve só aumentar para indústria nos próximos anos. De acordo com o Mapa de Trabalho Industrial 2025-2027, divulgado nesta sexta-feira (11/10), o setor estima que será necessária a qualificação de 14.045.135 trabalhadores em alguma formação industrial ou correlata até o ano de 2027.

Neste cenário, a indústria ainda necessita da contratação de cerca de 2,2 milhões de novos profissionais, além da requalificação de 11,8 milhões de trabalhadores que já ingressaram no mercado de trabalho. Os dados foram levantados pelo Observatório Nacional da Indústria e divulgados pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai).

Para o diretor-geral do Senai, Gustavo Leal, as projeções reforçam a necessidade da qualificação da educação dos profissionais, com estímulo à aprendizagem contínua no mercado de trabalho. Nesse contexto, ele cita ainda os desafios que envolvem a capacitação em tecnologia e sustentabilidade.

“Com o avanço das tecnologias, é essencial que as habilidades dos trabalhadores evoluam junto com essas mudanças. Isso não só representa oportunidades de emprego, como também impulsiona a produtividade e o desempenho da indústria”, avalia o diretor.

Logística e transporte demandam mais profissionais

Entre os mais de 2 milhões de novos trabalhadores que o setor industrial demanda para os próximos anos, cerca de 23% seriam destinados apenas ao setor de logística e transporte, que lideram os segmentos com maior necessidade de mão-de-obra, com 474,6 mil novos profissionais a serem contratados até 2026.

Na visão da especialista em mercado de trabalho do observatório, Anaely Machado, a área de logística e transporte representa uma parte substancial do setor e que se expandiu após a pandemia, pela necessidade de “encadeamento da cadeia produtiva” que demanda, segundo ela, cada vez mais esse tipo de profissional.

“Então a partir do momento em que temos cadeias produtivas muito mais Integradas tecnologicamente, muito mais complexas, também, e uma inserção internacional mais relevante, faz com que esse profissional seja bastante demandado tanto dentro da indústria, quanto fora da indústria, justamente por esse atrelamento entre setores”, explica.

Construção e manutenção

Além disso, outros setores da indústria também devem apresentar uma demanda crescente nos próximos anos, em especial o segmento de construção, que de acordo com o Mapa Industrial, necessita de 364 mil novos profissionais, para atuarem em áreas como na operação de máquinas, ajudante de obras, estrutura de alvenaria, fundações, entre outros.

Na sequência, os setores de manutenção e reparação (179,4 mil), operação industrial (181 mil) e metalmecânica (175,4 mil), completam o top 5. De acordo com a especialista em mercado de trabalho, há um gargalo educacional para a qualificação de profissionais no país, o que deve ser combatido com investimento na própria formação desses trabalhadores.

“Se os empregadores estão apontando que existe um gargalo, uma falta de mão de obra qualificada, nós precisamos orientar um investimento para que esse investimento, de fato, oferte profissionais mais qualificados”, avalia.

“Então eu diria que é mais uma questão de olhar para os cursos ofertados, para esse trabalhador que está sendo formado e olhar como ele está se encaixando nessas necessidades futuras”, completa a especialista.